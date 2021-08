Madagascar: Vers un rapprochement économique et diplomatique avec le Maroc

Réunion d'information malgacho-marocaine dans le cadre de la REF 2021.

Rencontre fructueuse entre les opérateurs malgaches et quelques membres du secteur privé marocain, hier après-midi, dans le cadre de la Réunion des Entrepreneurs Francophones 2021 à Paris. Une réunion économique qui démontre et illustre la volonté de l'État malagasy à renforcer le partenariat public-privé. Le président Andry Rajoelina a fait part à l'assistance marocaine de la richesse de Madagascar en matières premières mais aussi du besoin de formation et de savoir-faire, du transfert de compétences pour accompagner tous les grands projets d'investissements afin de rattraper le retard de développement accumulé depuis des années. Pour cela, il est nécessaire selon lui, de concevoir et de mettre en œuvre une stratégie dynamique pour le développement et l'émergence de la Grande île.

Les représentants de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc ( CGEM ) étaient nombreux à cette rencontre. Ce groupement est composé d'entrepreneurs et de capitaines d'industries opérant dans des secteurs clés et stratégiques du Maroc. Des entreprises marocaines spécialisées dans le domaine de la logistique portuaire, de l'immobilier social et économique, de l'exploitation et de l'exportation de l'énergie renouvelable ainsi que de la transformation de matières premières étaient présentes à cette rencontre. Le président du CGEM a confirmé son engagement à mobiliser les opérateurs marocains ainsi que la volonté de ces derniers à accompagner la vision dynamique du président Andry Rajoelina. Des échanges sur les domaines identifiés comme étant prioritaires pour le développement de Madagascar, notamment l'agribusiness, l'énergie, l'industrie pharmaceutique pour atteindre l'autonomie sanitaire et médicale et surtout le tourisme, ont également eu lieu.

Projets d'envergure. Tout cela, en parallèle aux différents projets d'envergure annoncés par le président Andry Rajoelina dans le Sud, à savoir la mise en place d'un grand pipeline, l'implantation de parcs solaires dans cette région de Madagascar, le développement de l'agribusiness pour créer de l'emploi, pour relancer l'économie de la région et assurer l'autosuffisance alimentaire ; l'énergie pour pouvoir exploiter le potentiel en énergies renouvelables de Madagascar à savoir dans l'hydro-électrique qui s'élève à 7000 kwh.

Lors de son intervention, le président directeur général du groupe malgache SCRIMAD (spécialisé dans l'exportation de fruits frais, d'épices et ingrédients fruitiers) Simon Rakotondrahova, a invité les opérateurs des deux pays à se rapprocher et jeter l'ancre d'un nouveau départ de coopération économique et d'un partenariat régional à forte valeur ajoutée.

48.000 chambres. Le tourisme a également été largement évoqué lors de cette importante rencontre. Le Maroc étant l'un des leaders du tourisme en Afrique voire au monde. Ce pays de l'Afrique du Nord constitue un exemple et un modèle à suivre en termes de stratégie de diversification touristique et surtout de développement du tourisme local. Pour cela, Madagascar a énormément d'enseignement à prendre. Le ministre du Tourisme, Joël Randriamandranto, a rappelé l'objectif de Madagascar de doubler le nombre de touristes venant à Madagascar dans les années à venir. Pour cela, 500 000 sièges aériens par an sont encore nécessaires ainsi que 48 000 chambres d'hôtels. L'État malagasy projette la création d'établissements hôteliers dans certaines réserves naturelles, l'implantation d'hôtels de luxe ou haut de gamme pour accueillir les touristes. Des investissements dans le domaine de l'hôtellerie sont ainsi les bienvenus.

Ambassade. La réunion s'est terminée sur un programme à venir de concrétisation et de formalisation des discussions. Le président de la République malagasy, Andry Rajoelina, a invité officiellement la délégation d'opérateurs et du secteur privé marocain à venir à Madagascar rencontrer les opérateurs et industriels malgaches en vue de signer des accords et d'accélérer la mise en marche des projets de coopération entre les deux pays qui ont un lien historique.

Patrick Rajoelina, ministre des Affaires étrangères, a quant à lui, confirmé l'ouverture prochaine d'une Ambassade malagasy au Royaume chérifien.