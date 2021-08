Madagascar: Jirama - Des bornes digitales et des agents polyvalents dans les nouvelles agences

Après l'amélioration de sa capacité de production ainsi que de ses infrastructures de distribution, la Jirama mise également sur le service client.

La société d'État a annoncé le lancement d'un projet Jira.maeva, qui touche 8 directions interrégionales, à travers le pays et qui sera, par la suite, mis en œuvre au niveau des grandes villes. D'après les informations, la ville d'Antsirabe est la première bénéficiaire du projet. « Les infrastructures d'accueil ont été rénovées. Le mode de travail a été redéfini, dans le but d'améliorer le service client et d'accélérer la réalisation des tâches pour réduire les délais de traitement. En bref, Jira.maeva est une agence qui offre les mêmes services que les agences habituelles, mais présente plusieurs améliorations.

On peut citer les nouvelles technologies qu'il utilise, permettant l'accès aux services d'agence en ligne, au paiement de facture à distance par les clients, à la réception de diverses demandes et de doléances, etc. En outre, Jira.maeva dispose d'agents polyvalents, lui permettant ainsi de traiter des dossiers sans avoir à se déplacer d'un site à un autre.

Cette agence commercialise également les équipements et matériels liés à l'eau et à l'électricité », ont indiqué les responsables auprès de la Jirama. Pour cette société d'État, l'objectif est d'améliorer la qualité de service et d'éviter les files d'attente. En effet, outre les agents polyvalents qui restent à disposition, les usagers ont également accès aux bornes digitales.