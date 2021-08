Madagascar: Smartphone - Grand succès du Phantom X, le nouvel appareil phare de Techno

Lancé au mois de juillet par Techno, le Phantom X a déjà figuré deux fois dans le Top 10 des téléphones tendance de la semaine de GSMarena, le forum mondial des smartphones. Il a également reçu les éloges et la reconnaissance des médias spécialisés.

Techno se lance dans le haut de gamme. Son nouveau-né ayant déjà réussi à attirer l'attention du public, est considéré comme le nouveau smartphone le plus chaud sur le marché. « L'afflux de commandes en provenance des marchés émergents prouve que les caractéristiques et les performances du Phantom X ont fait parler d'elles auprès des consommateurs. Dans le même temps, ce nouveau produit phare a également attiré l'attention des médias technologiques mondiaux, recevant des critiques élogieuses et des notes élevées dans les rapports. Sur cet appareil, tout est remarquable, de l'écran 3D sans bordure avec une courbe de 70 degrés aux couleurs issues de l'imagination artistique, en passant par l'étonnante surface en verre, la texture gravée et l'angle parfait de 36,5°.

Le Phantom X a également réalisé un certain nombre de premières en matière d'innovation technologique. Le capteur super large, leader du secteur, peut prendre en charge l'exceptionnel appareil photo Ultra-Night de 50 Mpx pour capturer des images magnifiques. L'incroyable surface de verre incurvée et la texture gravée qui ont nécessité près de 100 essais et des dizaines de processus de production pour être perfectionnées, dirigeant le combiné dans le domaine du premium. Sans oublier l'assistant virtuel AI Ella, l'une des intelligences hors ligne les plus intelligentes et les plus polyvalentes, capable de prendre en charge plus de 20 fonctions », ont soutenu les promoteurs du nouveau gadget.

Avis des médias. Plusieurs magazines spécialisés ont émis leurs avis sur la nouveauté de Techno. Android Authority, le premier média technologique couvrant les gadgets Android avec des millions d'adeptes a parlé « d'une œuvre d'art ». Selon ce magazine, le design artistique de pointe du Phantom X, les améliorations exceptionnelles de ses fonctionnalités et son innovation pionnière ont consolidé son émergence comme le choix privilégié des utilisateurs. Android Headlines, un autre média technologique de premier plan a noté un design haut de gamme avec un aspect poli. L'article que celui-ci a publié mentionne un design unique, qui positionne les modules de la caméra arrière au centre de l'arrière de l'appareil plutôt que dans le coin supérieur.

Cette caractéristique rappelle avec justesse la pensée intuitive qui sous-tend la fabrication du Phantom X, un amalgame de design intelligent et inspirant. En outre, une semaine après la sortie du Phantom X, le même organe a fait une analyse approfondie du matériel, de l'écran, de l'appareil photo, du logiciel et de nombreuses autres caractéristiques, affirmant que l'appareil possède tous les attributs d'un excellent téléphone de milieu à haut de gamme. Ensuite, le meilleur forum mondial sur les smartphones, GSMarena, a également mentionné les caractéristiques de haut niveau du Phantom X, qui augmentent la valeur de l'appareil. XDA, l'une des plus grandes ressources mondiales d'Android indique un design raffiné et un appareil photo puissant. Pour Techno, l'entrée du Phantom X sur le marché se résume à un grand succès.