Congo-Kinshasa: En mission sécuritaire et humanitaire/Justice - Rose Mutombo prépare un plaidoyer pour les magistrats et personnel pénitentiaire

Informée des difficultés que rencontrent les magistrats et personnel pénitentiaire de deux provinces en état de siège, la Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, s'est donnée la charge de venir en aide à ces compatriotes pour améliorer leurs conditions de travail. Très motivée et convaincue d'une bonne suite, le numéro 1 de la justice en séjour dans l'Est de la RDC s'est mise davantage à l'écoute pour plus s'imprégner de leur situation.

Faisant partie de la forte délégation gouvernementale conduite par le Premier Ministre Sama Lukonde dans l'Est de la République Démocratie du Congo, la Ministre d'Etat en charge de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese a tenu une réunion avec les magistrats de ce coin de la RDC. Des échanges qui ont tourné sur la problématique de la surpopulation carcérale et la mécanisation du personnel pénitentiaire.

Cependant, la Ministre d'Etat a sensibilisé ces magistrats au bannissement des abus et monnayage dans les dossiers dénoncés par la population. Pour les rassurer, elle leur a promis de faire le nécessaire pour obtenir une solution au problème de leur logement et à celui des matériels roulant, et autres pour la prison.

Par ailleurs, Rose Mutombo Kiese les a encouragés pour le travail abattu malgré les quelques difficultés rencontrées dans l'exercice de leur fonction, en cette période de l'état de siège. Selon ces magistrats, ces difficultés se posent en termes d'effectifs réduits des magistrats et de manque d'infrastructures.

D'après Rose Mutombo Kiese, toutes ces préoccupations seront transmises au gouvernement de la République afin de réserver une réponse dans un bref délai. A l'entendre, le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient sur ce secteur afin de lutter contre les anti-valeurs et faire vivre le vrai Etat de droit aux congolais.