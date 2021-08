Congo-Kinshasa: Travaux de démarcation de la frontière RDC et Zambie/Pweto - Une délégation d'experts sensibilise la population sur leur adhésion

C'est avec comme objectif : "faire adhérer les populations riveraines aux travaux de démarcation de la frontière qui vont débuter dans les jours à venir" que les délégations congolaise et zambienne ont débuté les travaux de sensibilisation sur la frontière entre la Zambie et la RDC. Ces travaux ont commencé depuis le 23 août 2021 et tour à tour, ces délégations se sont conjointement rendues à Pweto centre, Lupiya, Kapulo, etc.

En effet, juste après les séances de travail techniques de deux parties en présence à Pweto, les délégations de ces deux pays se sont rendues à Pweto centre, au marché UMCOR, le lundi dernier, où, sur place, une foule immense les attendait pour écouter le contenu du message leur réservé.

Prenant la parole en premier, l'administrateur du territoire de Pweto, Me Derby Lumbwe Kanganyoka, a présenté à la population ses hôtes venus de ces deux pays. «Ces experts scientifiques sont venus mettre un terme à tous les problèmes que nous avons connus par le passé dans nos limites frontalières avec nos frères zambiens. D'ici là, les bornes seront placées, même dans le lac Moero, les limites seront visibles. Les présidents Félix Tshisekedi et Edgar Lungu se sont engagés pour la paix, car les Zambiens et les Congolais sont des frères... », a fait savoir l'administrateur du territoire.

Par la suite, l'administrateur Derby Lumbwe a présenté son collègue Joseph Santa, administrateur du territoire de Chienge, en Zambie et il l'a convié à prendre la parole devant la population de Pweto. Celui-ci a abondé dans le même sens que son prédécesseur en affirmant que les bornes ne sont pas des barrières mais des passerelles. Son vœu, a-t-il déclaré, est de toujours voir les deux peuples co-exister pacifiquement et à temps plein.

Au cours de ces meetings populaires, les sensibilisateurs ont donné l'opportunité aux différentes populations de poser librement des questions sur ces travaux de démarcation et des réponses satisfaisantes ont été données aussi bien par les administrateurs que les présidents de chacune des délégations venues de Kinshasa et Lusaka.

Après le lundi, la même campagne s'est poursuivie le mardi sur la terre zambienne, à Lupiya, sous le même rituel, en faveur de la population zambienne.

Les deux délégations ont continué avec la campagne de sensibilisation au village Kapulo, contrée congolaise située à la limite de la frontière avec la Zambie. Sur place, elles ont été accueillies par le chef de groupement Kapulo. Comme partout ailleurs, cette population a exprimé sa satisfaction sur les réponses à leurs interrogations exprimées en toute transparence.

C'est dans un climat de paix, de l'unité et de joie que se déroulent ces travaux de démarcation entre les deux pays frères.