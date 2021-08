Congo-Kinshasa: Après l'échec du consensus, faut-il remanier ou supprimer la CENI ? - Ghislain Bamuangayi lance le débat et avance quatre voies de sortie !

'Remanier l'équipe Nangaa en se conformant aux nouvelles dispositions légales sur la CENI et, dans ce cas, garder Nangaa comme président et compléter le bureau avec les délégués des autres composantes.

Appliquer le principe général de droit sur la majorité et considérer le PV de six chefs religieux qui ont choisi Denis Kadima Kazadi. Inviter les 8 chefs religieux à la plénière de l'Assemblée Nationale et leur demander de confirmer devant les députés leurs positions par un vote secret. Réviser la Constitution et supprimer la CENI afin que les élections soient organisées par le Secrétaire Général du ministère de l'Intérieur avec l'appui d'une commission d'experts dans laquelle seront versés les huit représentants issus des confessions religieuses".

Telles sont les quatre voies constitutionnelles que M. Ghislain Bamuangayi Kalukuimbi soumet à l'Assemblée nationale, pour un débat serein, constructif et patriotique. Dans une Tribune de réflexion libre, il estime, en effet, qu'il appartient au Parlement, l'Institution dont émane la CENI, d'assumer pleinement ses responsabilités, après le constat d'échec et l'incapacité, pour les confessions religieuses, à fournir à la nation congolaise, un candidat unique et valable à la tête de la Centrale électorale.

Tout en fustigeant leur inféodation présumée aux calculs politiciens, il croit, plutôt, qu'il faudrait réaliser le processus électoral dans les délais prescrits, pour éviter les risques d'un nouveau déglinguage aux effets pervers sur la paix et la stabilité institutionnelle, en cas d'impasse électorale. Dans l'hypothèse de la suppression de la CENI, après toutes les analyses, il soutient qu'au regard de nouvelles leçons à tirer de la confusion actuelle orchestrée autour de la désignation d'un Président devant succédant à Nangaa, "une option devrait être logiquement prise de ne plus mêler les confessions religieuses à la gestion directe des affaires de l'Etat, en les sortant de leurs "Asbl" pour donner aux religieux, des fonctions politiques publiques". Pour lui, "il est difficile de voir en des chefs religieux, des personnalités neutres, lorsqu'ils votent comme tous les citoyens et font, lors de ce vote d'un candidat aux élections des Députés et du Président de la République, un choix politique personnel".