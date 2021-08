Sénégal: Covid-19 / Bilan du mercredi 25 août 2021 - 9 décès, 45 cas graves, 129 nouvelles infections

Le Sénégal a recensé hier, mercredi 25 août, neuf (9) décès supplémentaires liés à la covid-19, 45 cas graves admis en réanimation, 639 patients guéris et 129 nouvelles infections dont 15 cas contacts et 114 cas issus de la transmission communautaire sur 3169 tests réalisés. Le taux de positivité est évalué à 4,07%.

Le communiqué du ministère de la Santé et de l'Action Sociale qui a rapporté les chiffres, informe que la région de Dakar a enregistré 52 cas issus de la transmission communautaire dont 43 pour le département de Dakar, 2 pour Rufisque, 4 pour Pikine, 2 pour Guédiawaye et 1 pour Keur Massar. Quant au reste des cas, ils sont répartis entre : 9 à Thiès, 8 à Sokone et Touba, 5 à Diourbel, Kaolack et Ziguinchor, 4 à Dioffior, 3 à Mbour et Sédhiou, 2 à Goudomp, Kolda, Saint-Louis et Tivavouane, 1 à Bambey, Tamba, Thiadiaye et Thilogne. Au total, depuis l'apparition de l'épidémie le 2 mars 2020, 72215 cas positifs ont été déclarés dont 59063 guéris, 1706 décédés et 11445 sous traitement.

Selon le ministère de la Santé et de l'Action Sociale, le mardi 24 août, 3510 personnes ont été vaccinées, portant le nombre total à 1151063.