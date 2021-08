Sénégal: Commerce extérieur - Les prix des produits à l'importation ont chuté de 1,4% en juin 2021

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a publié une note sur les indices mensuels des prix du commerce extérieurs.

Selon le document consulté par le Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos), les prix des produits à l'importation ont chuté de 1,4% en juin 2021, comparés au mois précédent. Cette régression est liée à la dépréciation des prix des « machines et appareils » qui y ont contribué à -0,9 point de pourcentage, des « produits des industries alimentaires » (-0,9), des « graisses et huiles animales ou végétales » (-0,4) et des « produits du règne végétal » (-0,3).

Toutefois, explique l'Ansd, cette baisse des prix des produits importés est limitée par la hausse des prix des « produits minéraux » et des « métaux communs et ouvrages ». Par rapport au mois de juin 2020, les produits importés se sont renchéris de 3,0%. Sur les six premiers mois de 2021, ils ont chuté de 7,9%, relativement à ceux de la même période de 2020. Les prix des produits sous-jacents à l'importation ont fléchi de 0,6% et ceux des produits volatils de 4,0%. Par rapport à juin 2020, les prix des produits sous-jacents ont progressé de 8,1% alors que ceux des produits volatils se sont repliés de 11,7%. Sur les six premiers mois de 2021, ils ont régressé respectivement de 5,5% et 12,6%, comparés à ceux de la même période de 2020.