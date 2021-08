Sénégal: Construction de hub aérien avec la ligne aerienne Dakar Washington - Alioune Sarr fait l'état des lieux à AIBD

Le ministre du tourisme et des transports aériens, Alioune Sarr, a visité hier, mercredi 25 août, les services et installations de l'Aéroport International Blaise Diagne de Diass (AIBD) pour s'enquérir de leur état de préparation dans le cadre de la mise en route de la ligne aérienne Dakar-Washington. Un premier vol sur cette ligne est prévu le 2 septembre 2021. A l'issue du périple du Mtta, les directeurs généraux de l'Anacim, l'Aibd, de L'As et de la Compagnie Air Sénégal ont assuré et rassuré de la fiabilité des installations dans le but de faire du Sénégal, un hub aérien. Cela consiste en une ouverture de la compagnie Air Sénégal des lignes vers les Etats-Unis et plus tard vers Londres.

Le directeur général de l'Anacim, Sidy Guèye, est revenu sur la visite du Mtta à l'Aibd. A l'en croire, l'état de préparation des services est satisfaisant pour le ministre malgré quelques points à améliorer liés à la facilitation des passagers. Selon lui, dans un aéroport, la qualité de services doit être acceptable et permettre aux passagers d'avoir la meilleure expérience possible au niveau de l'aéroport.

Par conséquent, le ministre du tourisme et des transports aériens a donné des instructions fermes à l'Anacim, à l'As et à l'Aibd. Il a rappelé le rôle de régulateur et de supervision de l'Anacim. Un ensemble de sous projets accompagne le projet de hub aérien et va permettre au Sénégal et à l'Aibd d'offrir la meilleure qualité de service.

Doudou Ka, le directeur général de l'Aibd Sa, s'est fait un point pour l'ensemble de la plateforme aéroportuaire de recevoir le ministre du tourisme et des transports aérien. Selon lui les trois heures, trente minutes passées ensemble avec lui, leur ont permis de partager et d'échanger sur beaucoup de questions, de recueillir ses orientations sur les défis majeurs.

Pour lui, être premier, c'est être premier en qualité de service. Cette volonté, cette démarche entre dans la dynamique de positionner Aibd, le premier aéroport de la sousrégion. A l'en croire, la démarche entre dans l'orientation de faire de la compagnie aérienne Air Sénégal, la première de la sousrégion et d'améliorer son circuit de transit et une offre de service de qualité meilleure à celle des autres compagnies ouest africaines. Selon lui, le travail consiste à faire de l'Aibd, l'aéroport le plus sûr de la sous-région.

Pour Ibrahima Kane, le directeur général de la compagnie Air Sénégal, s'est dit satisfait de la visite du Mtta. Selon lui, le ministre présent au niveau de la plateforme aéroportuaire, est venu s'assurer et se rassurer du premier vol prévu le 2 septembre 2021, vers Washington. Il a révélé une vente à 100 % de la destination et des passagers à 60% de la sous-région. Cette première expérience consiste à faire voyager des passagers de la sous-région vers d'autres continents. Autres informations fournies par le Dg d'Air Sénégal : un concours est lancé avec l'assistance de l'Armée de l'Air et déjà pour un recrutement et une formation du personnel aérien, un lot de 4000 candidats est déjà retenu.