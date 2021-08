Sénégal: Saint-Louis / Atelier décentralisé de concertation avec les acteurs de la zone Nord - La désagrégation des données, une condition fondamentale pour un bon suivi des ODD

Le Conseil départemental de Saint-Louis a abrité un atelier décentralisé de concertation en vue de l'élaboration du Plan d'actions pour la charte des données inclusives. Cela entre dans le cadre de l'atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD).

Selon les acteurs, la désagrégation des données est une condition fondamentale pour un bon suivi des ODD au niveau des territoires des collectivités territoriales comme dans les régions. Dans le cadre du suivi des objectifs de développement durable, le Conseil des organisations non gouvernementales d'Appui au Développement (Congad), en collaboration avec la Direction Générale de la Planification et des Politiques économiques (DGPPE) du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération a organisé un atelier de deux jours de concertation décentralisé. Celui-ci a réuni 45 acteurs participants de l'axe Nord regroupant les régions de Saint-Louis, Louga, Matam et Thiès. Il s'agit des représentants des différents services techniques concernés, des membres de la société civile, associations de personnes handicapées et des ONG.

L'objectif de cet atelier décentralisé est de donner aux participants des moments et des espaces de réflexion et d'échanges sur les données inclusives à l'échelle des régions, des départements et des communes dans le cadre du suivi des ODD. Il s'agit pour ces différents acteurs d'échanger sur les questions et défis en matière de désagrégation des données dans les secteurs et domaines d'activités, afin d'élaborer un plan d'actions pour un meilleur suivi de ces ODD. C'est ainsi qu'il a été souhaité lors de cet atelier, plus d'implication de la part des élus locaux, pour une meilleure connaissance des données et statistiques.

"La désagrégation des données est une condition fondamentale pour un bon suivi des ODD au niveau des territoires des collectivités locales comme de la région. Parce qu'on est parti du constat que cette désagrégation des données n'est effective que dans peut-être trois secteurs à savoir l'éducation, la santé et l'agriculture. Alors que les ODD couvrent presque tous les champs de la vie. Donc, nous devons chaque année savoir quels sont les progrès dans la mise en œuvre des ODD et cette mesure de la performance ne peut se faire que si on a des données pour pouvoir les mesurer jusqu'au niveau communal", a dit Saliou Mbengue, chef du Service régional de la statistique et de la démographie de Saint-Louis.

Pour sa part, le Président de la Cellule régionale du Congad de Saint-Louis en l'occurrence Samsidine Badji a mis l'accent sur les actions inclusives de l'État qui ne doivent laisser personne en rade. "L'État mène beaucoup d'actions mais, il faut plus d'implication des ONG, de la société civile qui font un travail à la base et sont plus proches de la population. Pour éviter de léser une certaine frange de la population, il faut que l'État prenne conscience qu'il y a un petit groupe vulnérable comme les personnes vivant avec un handicap et les malades mentaux qu'il ne faut pas oublier", a-t-il dit.