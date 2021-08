Sénégal: Brancou Badio - "Notre objectif est de nous améliorer match par match"

Papi Brancou Badio, le meneur des Lions basketteurs du Sénégal est revenu sur leur large victoire (93-55) de la 1ère journée de l'Afrobasket 2021 face à l'Ouganda.

Le Sénégal a démarré la compétition en s'imposant largement face à l'Ouganda. Grand artisan de la rencontre, Papi Brancou Badio a contribué ce premier succès des Lions.

Alors qu'il est à sa toute première participation à l'Afrobasket, Badio n'a pas de difficulté pour s'imposer. Il termine sa première sortie étant deuxième meilleur marqueur de la rencontre avec17 points, 6 rebonds et 6 passes décisives en 23 minutes. Selon le Lion, le but c'est de s'améliorer match après match.

« Pour nous, le tournoi a commencé depuis le début de notre préparation. Là, notre objectif est de nous améliorer match par match. Nous sommes contents du résultat mais nous sommes conscients que nous pouvons mieux faire et nous allons travailler dessus », a -t-il confié dans les lignes de wiwsport avant de poursuivre.

« Tout comme moi, tous les autres joueurs se donnent à fond sur le terrain. Nous suivons et respectons les consignes du coach. On doit jouer notre jeu et l'améliorer après chaque match. On a une belle équipe et ce que nous devons faire, c'est être plus solidaires et avoir cette discipline qui est incontournable pour gagner », a ajouté l'ancien joueur de Saltigué.