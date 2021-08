Afrique: Eliminatoires Mondial 2022 - La liste de la Côte d'Ivoire avec des absences majeures et des retours de taille

Ce jeudi 26 aout 2021, Patrice Beaumelle, entraineur de la sélection ivoirienne, a donné ses commandos qui affronteront le Cameroun et le Mozambique pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022. Et Nicolas Pépé et Wilfried, bloqués par leurs clubs, ne figurent pas dans la liste. Par contre, Seri Michael et Yao Kouassi Gervinho sont de retour.

Ils sont au nombre de 30 joueurs convoqués par le technicien français Patrice Beaumelle. On note le retour de Seri Michael et de Gervinho. Pour rappel les Eléphants seront face au Mozambique le 2 septembre et le Cameroun le 9 septembre 2021.

La liste de Beaumelle

Gardiens : Gbohouo, Ira Tapé, Badra Ali

Défenseurs : Aurier, Wilfried Singo, Bailly, Sinaly Diomandé, Boly,Kanon, Odilon, Agbadou, Cornet, Hassane Kamara

Milieux : Serey Dié, Sangaré Ibrahim, Habib Maiga, Akpa Akpro, Késsié, Seko Fofana, Hamed Junior, Seri Jean, Eboué Christ

Attaquants : Gradel, Gervinho, Boga, Jean Kouassi, Amad Diallo, Haller, Franck Boli, Christian Kouamé