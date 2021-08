Ile Maurice: Natasha Chittoo - «Miss England 2021 m'a permis d'avoir du courage et de m'impliquer socialement»

Cette belle jeune fille de 19 ans, née à Londres d'une mère mauricienne et dont l'express avait brossé le portrait en juillet 2020, en raison de sa qualification en demi-finale du concours Miss England 2021, a gravi l'échelon supérieur, puisqu'elle est en finale avec dix autres candidates. Le concours se déroulera demain au Heart of England Conference and Event Centre de Coventry. L'express a sondé l'état d'esprit de cette étudiante en deuxième année de méde- cine à l'Imperial College.

La levée du confinement en Grande-Bretagne en juillet, a-t-elle changé quelque chose dans l'organisation du concours ?

Pendant le confinement, le concours était en ligne et les demi-finales étaient virtuelles et en direct. Les étapes du concours ont aussi eu lieu en ligne sous forme de vidéos et les candidates ont été jugées par ce biais. J'ai dû envoyer une vidéo de présentation, une vidéo de talent et une vidéo de défilés. L'utilisation des médias sociaux a fortement augmenté, car toutes nos activités caritatives et mises à jour tout au long du concours ont été annoncées sur nos comptes Instagram et Facebook.

Je n'ai rencontré aucune autre candidate en direct. Ce n'est que récemment, après la levée des restrictions, que j'ai assisté à des activités de bienfaisance et que j'ai fait équipe avec d'autres finalistes. Le premier événement à être fait en personne a été l'étape spor- tive de la finale.

Quel est votre état d'esprit à deux jours concours ?

J'ai participé au concours Miss England 2021 pour faire une différence et utiliser cette plateforme efficacement.

Ce n'est pas une occasion qui se produit tous les jours. Je m'y suis donc plongée la tête la première dans l'optique de tirer le meilleur parti de toutes les opportunités, que ce soit du travail caritatif que des autres événements et apporté ma contribution, autant que possible, à la société. Je suis très reconnaissante envers tous ceux qui ont voté pour moi et qui m'ont permis d'atteindre la finale. C'est un honneur pour moi d'être arrivée jusque-là. Je prends ce concours très au sérieux, tout en savourant chaque instant.

Comment se déroulera le vote ?

Sur l'application Miss England, il y avait un vote public où les gens pouvaient voter tous les jours pour leur candidate préférée. Cependant, ceci n'était qu'une des dix étapes du concours. La finale se déroulera vendredi en présentiel et la gagnante sera élue par le jury.

Que retenez-vous de votre participation à ce concours ?

Lorsque j'ai décidé de mon choix de carrière, il y a quelques années, ma famille m'a dit que si je choisissais d'étudier la médecine, je devrais consacrer ma vie aux études et à la pratique de la médecine et que ce n'est qu'après que j'allais pouvoir profiter de la vie et avoir d'autres passe-temps. Mais moi, j'ai toujours cru que l'on pouvait faire plusieurs choses à la fois. Et j'avais raison. Depuis que j'ai commencé mes études de médecine, j'ai découvert qu'il est possible d'être multitâche, de planifier, de travailler dur, d'être motivée et persévérante et d'avoir un passe-temps en simultané. Je crois que chacun de nous a un chemin différent à suivre, un rôle que vous êtes censé remplir, et qu'en restant dans sa zone de confort et en ne prenant pas de risques, des occasions sont ratées.

Le Covid-19 a-t-il joué sur votre moral ?

En tant qu'étudiante en médecine, j'ai compris que la pandémie de Covid-19 était un problème mondial et que je pouvais clairement faire quelque chose pour aider dans mon domaine. Ma famille était réticente à me laisser partir faire du bénévolat et administrer des vaccins contre le Covid-19. Mais je l'ai fait et nous avons vacciné les personnes les plus à risque d'être infectées, notamment les personnes âgées. La pandémie a changé ma philosophie par rapport à la prise de risques. Je considère que je dois faire ce qui est important et aider les autres quand je le peux. En adoptant cette philosophie, j'ai également appris à vivre au maximum chaque jour et à aimer ceux qui nous entourent encore plus fort. Chaque jour compte.

En quoi votre participation et votre qualification jusqu'en finale vont vous aider dans votre vie future ?

Le concours m'a fait avoir plus de confiance en moi, et m'a offert une plateforme incroyable pour faire du travail caritatif et avoir un impact sur la vie des autres. Miss England 2021 m'a permis d'avoir du courage et de m'impliquer dans des problèmes sociaux, surtout en tant que personne qui jouera un rôle-clé dans sa communauté lorsque je serai médecin. Le concours a nourri mon amour pour l'aide humanitaire et m'a inspirée à poursuivre cet engagement et à travailler aux côtés de différentes organisations pour améliorer notre société.

Un petit message aux Mauriciens ?

La culture mauricienne est un mélange incroyable de cultures africaine, indienne, chinoise et européenne et est unique en son genre. Soyez fier de cela et adoptez votre unicité.