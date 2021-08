Ile Maurice: Base militaire à Agalega - «Al Jazeera est de mauvaise foi», dit le PM

Partagez cet article

Le Premier ministre (PM), Pravind Jugnauth, multiplie les sorties ces derniers temps et se montre virulent envers ceux qui le critiquent.Après sa réplique au président seychellois, le PM s'en est, cette fois, pris à la chaîne de télévision internationale Al Jazeera. C'était hier à l'inauguration de l'autopont de Jumbo à Phoenix. Les ministres Kavy Ramano, Alan Ganoo et Bobby Hurreeram étaient également présents.

Questionné sur le reportage d'Al Jazeera démontrant une base militaire en construction à Agalega, Pravind Jugnauth a déclaré que la chaîne était de mauvaise fois. «Al Jazeera lerla ? Li pann pas nou repons. Linn poz nou kestion mé apré nou repons pann pibliyé. Pou mwa apel sa movez fwa.»

Revenant sur l'affaire Angus Road, le PM a soutenu qu'il se prépare à porter plainte contre ses détracteurs. Le Premier ministre a aussi commenté la propagation alarmante du coronavirus dans le pays. Pravind Jugnauth s'est dit satisfait de la campagne de vaccination en cours et se réjouit de voir que la majorité de la population se fait vacciner. «Oui, c'est bien d'avoir les deux doses mais ça ne veut pas dire que vous avez une certaine immunité. Bien sûr, vous êtes grandement protégés en vous faisant vacciner», a-t-il déclaré, avant d'indiquer que le gouvernement travaille sur le plan de vaccination des enfants de 12 ans et plus.

Le chef du gouvernement est aussi revenu sur sa récente déclaration après les propos du président seychellois.

Les 'flyovers' de Pont Fer et Jumbo opérationnels à partir d'aujourd'hui

Les 'flyovers' de Pont Fer et Jumbo situés à Phoenix sont opérationnels à partir d'aujourd'hui. Le coût du projet est de quelque Rs 1,5 milliard. Le Premier ministre a rappelé que la priorité du gouvernement est de concrétiser des projets de développement à travers le pays. «Les échangeurs Dowlut, Pont Fer et Jumbo traduiront notre vision d'améliorer les infrastructures du pays pour améliorer la qualité de vie de la population», a-t-il soutenu. Pravind Jugnauth a indiqué que le viaduc contribuera à améliorer considérablement la connectivité routière dans la région, à réduire les embouteillages et à renforcer la sécurité sur les routes.