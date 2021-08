Ghana: Raycom Technologies lance « Everything as a Service » au Ghana, grâce à la plateforme d'expérience OneCloud™ d'Avaya

communiqué de presse

Accra, Ghana — - L'offre « Everything as a Service » apporte déjà de la valeur à Vodafone Ghana et à la GCB Bank.

Raycom Technologies, un fournisseur de services TIC de premier plan, a lancé « Everything as a Service », une offre révolutionnaire qui fournit des services de communications et de contact unifiés basés sur le Cloud et optimisés par Avaya (NYSE: AVYA) au Ghana.

Cette offre, qui permet aux entreprises ghanéennes de faire face à des exigences de transformation numérique en constante évolution, est déjà une valeur ajoutée pour les principales organisations du pays, notamment Vodafone Ghana et GCB.

« Nous devons être suffisamment flexibles pour augmenter la capacité des agents en cas de pic de la demande, suffisamment flexibles pour permettre aux agents de travailler depuis n'importe où en cas de restrictions de déplacements, et suffisamment flexibles pour mettre en place rapidement de nouveaux services qui ajouteront de la valeur au parcours du client. RayCom et Avaya nous ont donné cette flexibilité avec l'offre « Everything as a Service », a déclaré Mildred Abbey, responsable BSS chez Vodafone Ghana.

GCB Bank, quant à elle, s'appuie sur le concept « Everything as a Service » pour créer un environnement de communication unifié, qui normalise l'expérience du client et de l'employé et place les experts au cœur de l'expérience client.

« Lorsque nos clients nous contactent, ils s'attendent à recevoir des réponses et des solutions dans les meilleurs délais, et nous voulons que nos experts puissent aider à parvenir à cela. Nous unifions la technologie par laquelle nos clients et nos employés communiquent afin de permettre aux agents de première ligne d'obtenir plus facilement le soutien et les informations dont ils ont besoin pour traiter les demandes des clients. L'initiative « Everything as a Service » nous a aidés à déployer rapidement les technologies avancées nécessaires pour concrétiser cette vision, où n'importe qui dans l'entreprise peut résoudre les problèmes des clients » déclare Muniru Muktar, responsable du service clientèle de GCB.

L'offre « Everything as a Service » s'appuie sur OneCloud d'Avaya, une plateforme d'expérience alimentée par l'IA qui comprend CCaaS, UCaaS et CPaaS, et qui redéfinit complètement la façon dont les organisations peuvent autonomiser une main-d'œuvre à la demande pour offrir des expériences optimales au client « everything » d'aujourd'hui.

« Everything as a Service » permet aux entreprises d'adapter leurs déploiements de technologies de communication en fonction de leurs besoins, d'ajouter facilement de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités et de bénéficier de modèles de tarification prévisibles », a déclaré Ben Atitsogbui, consultant en solutions et PDG de RayCom Technologies.

Fadi Hani, vice-président pour le Moyen-Orient, l'Afrique et la Turquie chez Avaya, a déclaré : « Cet accord déterminant passé avec Raycom Technologies répond aux demandes de nos clients communs pour une plus grande flexibilité et un délai de commercialisation plus rapide, alors qu'ils poursuivent leurs stratégies de transformation numérique avec une grande force. »

