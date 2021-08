Sénégal: Six pensionnaires de Kn Foot en stage à Liège (communiqué)

Dakar — Six pensionnaires de l'académie Kn Foot de Fatick (centre) feront un stage de trois mois au Standard de Liège (élite belge), annonce la partie sénégalaise dans un communiqué parvenu jeudi à l'APS.

"Ce stage est entièrement payé par le programme de formation et d'intégration de jeunes footballeurs sénégalais qui bénéficient d'une bourse mensuelle (un titre de transport et un logement) pour une formation en cogitraining, Mbm, football fondé sur l'intelligence artificielle", précise le communiqué.

A la fin du stage, Kn- Foot va discuter des conditions de l'intégration de ses jeunes dans l'un des clubs de Liège, indique le texte.

Il signale que ce programme relatif à la formation et l'enrôlement de 60 jeunes de 2021 à 2025, est porté par l'opérateur Papa Khaly Niang, président et fondateur de l'académie internationale KN/ Foot-Etudes-Formations-Métiers de Fatick et ancien directeur général de l'Agence de sécurité de proximité (ASP).

Cette académie vise à renforcer la formation et l'accompagnement de jeunes footballeurs sénégalais précarisés afin de favoriser leur intégration dans les grands clubs ainsi que leur insertion professionnelle, selon la même source.

La Fédération Wallonie-Bruxelles, représentée par son administrateur général, M. Pascale Delcomminette, et le Sénégal, via son ambassadeur en Belgique, Amadou Diop, ont signé, le 2 avril dernier, une convention consacrée à la jeunesse et au sport, apprend-on.

"L'un des objectifs visés par le programme est de mettre fin à l'exode des jeunes talents sportifs sénégalais dans des conditions précaires et finissant parfois malheureusement dans le piège des agents marchands d'illusions", relève le communiqué.

Avant le départ de la délégation prévu ce jeudi, les stagiaires vont recevoir "la visite de l'équipe municipale (Fatick) et du président du conseil départemental accompagné du maire de Fimela".

Ils vont aussi recevoir le drapeau national des mains du gouverneur de Fatick et celui de KN Foot.

A leur arrivée, ils seront reçus au siège de Wallonie -Bruxelles Internationale, de même la délégation va recevoir la visite de l'ambassadeur du Sénégal en Belgique, ajoute le communiqué.

L'équipe professionnelle du Standard Liège est dirigée par l'ancien attaquant des Lions, Mbaye Lèye, qui a passé la plus grande partie de sa carrière de footballeur en Belgique.