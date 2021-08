Congo-Kinshasa: Protection des survivantes des violences sexuelles/JDH - Une table ronde a été tenue au Sud-Kivu

"L'accès à la justice des survivantes des violences sexuelles et l'opportunité d'une loi spécifique sur la protection des survivants des violences sexuelles en RDC", tel a été le thème principal de la table ronde tenue le vendredi 20 août 2021, à l'hôtel Elisabeth à Bukavu, dans le Sud-Kivu. Cet atelier a connu la présence des membres de Journalistes des droits humains (JDH), des députés provinciaux ainsi que de quelques membres de la Fondation Panzi.

Pour Prince Murhula, Gestionnaire de Journalistes des droits humains (JDH), cet atelier vise à mettre autour d'une table les autorités du Sud-Kivu, les acteurs de la société, les magistrats, les députés et les médias afin de réfléchir sur l'accès à la justice des survivantes des violences sexuelles. Il a souligné que cet atelier a beaucoup de défis auxquels sont confrontées les survivantes sur l'accès à la justice notamment, sur l'accès à la réparation. « Nous avons mis ensemble les différentes parties prenantes afin de réfléchir sur cet aspect et trouver des pistes de solutions. Les recommandations assorties de cet atelier feront d'office un plaidoyer pour l'adoption d'une loi spécifique qui protège les survivantes des violences sexuelles, qui leur facilite la saisine de la justice et aussi, la réparation », a-t-il dit devant la presse.

Il a fait savoir que la République Démocratique du Congo a plusieurs lois sur les violences sexuelles, mais malheureusement, toutes ces lois ne résolvent pas tous les problèmes, mais, il y a des avancées. « Il reste un problème majeur, celui de l'accès à la justice. Et la loi pour l'accès à la justice va faciliter à ce que ces survivantes puissent avoir la facilité de saisir la justice, la police pour avoir des exemptions des certains frais qui sont censés être payés à la justice. Et cela va leur faciliter de voir leur procédure aller de l'avant et avoir la réparation et la justice. C'est pourquoi nous pensons que la mise en place d'une telle loi est très importante. Et celle-ci n'est pas sortie d'une seule volonté de JDH, mais c'est après d'intenses activités des organisations de la société civile de Kinshasa et Bukavu où les recommandations sont les mêmes qu'il faut une telle loi spécifique parce qu'il y a beaucoup de problèmes aux questions de la protection des survivantes », a-t-il ajouté.

C'est avec espoir d'atteindre les résultats voulus que JDH continue à faire ce travail pour un plaidoyer digne musclé. Il a fait signalé que les partenaires continuent à venir autour pour agrandir le réseau afin que les résultats puissent être palpables dans le temps avoir espoir que cela va avoir l'accompagnement des autres communautés pour pouvoir mettre fin aux crimes dont sont victimes la population congolaise, notamment des violences sexuelles et basées sur le genre.

Assistant à cet atelier, le député provincial Koko Cirimwami a souligné qu'avec ses collègues, ils devront faire un effort pour que cet audit soit voté au niveau de l'Assemblée provinciale et en suite faire un suivi pour que les recommandations soient cas même exécutées. « Sinon, nous savons l'importance de cette loi », a-t-il chuté.

Parlant des obstacles et défis que rencontrent les survivantes des violences sexuelles, Me Aline Bahati, Coordinatrice de la Clinique juridique de la Fondation Panzi a ajouté que les surveillantes des violences sexuelles dans leur quête de la juste font face à plusieurs obstacles et celles-ci sont des plusieurs ordres. Elle a déclaré qu'il s'agit essentiellement des obstacles qui sont culturels, étant donné que la population est dans une société patriarcat, dans laquelle, beaucoup de droits sont déniés en raison tout simplement parce que ce sont des femmes.

« Nous sommes dans une société où la femme ne peut pas agir en juste comme elle l'aurait souhaité et non plus avec les-mêmes facilités qu'aurait un homme surtout si, c'est celui-ci qui devrait ester en justice. La femme de manière générale, les survivantes des violences sexuelles font également face aux obstacles liés au fonctionnement même de l'appareil judiciaire dont elles ne maitrisent pas les méandres. Cela passe par le nombre insuffisant des magistrats et des tribunaux », a-t-elle dit.

« Par exemple, par rapport à la juridiction compétente pour connaître des cas des violences sexuelles qui se trouvent être le tribunal de grande instance : Pour toute la province du Sud-Kivu, il n'y a que 4 dont celui de Bukavu, d'Uvira, de Kavumu et de Kamituga. Cela veut dire que les autres victimes qui sont éloignées dans des endroits où se trouvent les TGI, doivent parcourir des centaines de kilomètres pour pouvoir porter leurs dossiers devant les juges avec tous les dangers que cela pourraient représenter pour elles au regard déjà de l'insécurité qui bat son plein en province et de l'état de délabrement des routes. Mais également, elles font face à des obstacles liés au nombre insuffisant des avocats et défenseurs judiciaires dans certains territoires. Donc, même si elle aurait envie de déposer la plainte, elle aura du mal de contacter un avocat qui puisse l'aider pour cela », a-t-elle dévoilé comme obstacle.

Elle a,enfin, insisté sur une mise en place des mesures d'application des lois existantes. Car selon elle, la RDC a des très bonnes lois mais qui souffrent d'application.