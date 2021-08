Congo-Kinshasa: Rixes !

Le Saint-Esprit n'a toujours pas pu guider les pères spirituels afin d'aplanir leurs divergences. Au regard des écarts dans les approches, la commission paritaire Mbata va déposer un rapport de non conciliation quant au choix des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Il ne restera plus que Christophe Mboso, Speaker de la Chambre Basse du Parlement, convoque une séance plénière pour trancher sur ce profond désaccord. Même si elles prenaient une année, deux ans ou plus, jusqu'à la fin du mandat de l'actuel Président de la République, les Confessions religieuses ne parviendront toujours pas à accorder leurs violons concernant l'oiseau rare devant succéder à Corneille Nangaa.

Consensus n'est pas synonyme d'unanimisme qui peut déboucher sur la dictature d'un groupe, d'une caste. Chaque camp campe sur ses positions. Pour les uns c'est «Dénis Kadima ou rien», pour les autres c'est «Tout sauf Dénis Kadima». Quant aux acteurs politiques, c'est la bataille électorale de 2023 qui est ramenée en 2021. Lamuka aile Fayulu-Muzito, les pro-Katumbi, l'UNC de Kamerhe et le FCC, famille politique de Joseph Kabila, refusent de cautionner une parodie électorale boutiquée d'avance. Aucun de leurs membres n'est désigné pour siéger au sein de cette Centrale électorale.

Comme à une époque, la voie est grandement ouverte aux débauchages de même qu'aux dédoublements des partis et regroupements politiques. Ces méthodes tant décriées et ces contradictions ne susciteront que des rixes. Déjà, les pro-Fayulu-Muzito seront dans la rue dès le 15 septembre prochain. La NOGEC de Constant Mutamba va leur emboiter le pas ce même jour pour barrer la route à une CENI à la remorque de Félix Tshisekedi et son Union Sacrée de la Nation. Il faut déjà s'attendre à des échauffourées avec les forces de l'ordre.

A partir du 3 septembre 2021, Lamuka va rendre public son calendrier des manifestations. Des rixes profilent donc à l'horizon. Et qu'en sera-t-il de la gouvernance ? Seul Félix Tshisekedi sera comptable devant le souverain primaire à l'échéance 2023. Aussi, doit-il se consacrer à la réussite de son mandat à la tête de ce grand Congo. Les problèmes sociaux continuent à se poser avec acuité. «Le peuple d'abord» semble, jusque-là, être un vœu pieux. Le fils biologique et politique du Sphinx de Limete ne doit donc pas se laisser distraire par ces chamailleries électorales anticipées, encore par ses deux autres casquettes, celle de Président en exercice de l'Union Africaine et de la Vice-présidence de la SADC, une organisation sous-régionale.

Comme en 2020 avec le cas Malonda, le Président Tshisekedi peut désamorcer cette crise politique. Les Catholiques et les Protestants qui cherchent à le rencontrer, ont récemment parlé de parallélisme de forme dans leur correspondance adressée à Mboso. Eternel recommencement.