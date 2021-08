Gabon: Malick Evouna de nouveau blessé.

L'attaquant gabonais Malick Evouna va encore une fois subir une intervention chirurgicale après une deuxième blessure contractée il y a quelques jours.

Alors qu'il était en stage de préparation avec son employeur le Club Sportif Sfaxien, le natif de Libreville s'est une fois de plus blessé. Une blessure de trop qui pourrait pousser les dirigeants du club tunisien à résilier son contrat.

Depuis son arrivée au Club Sportif Sfax, Malick Evouna a très peu joué car il passe plus de temps à l'infirmerie que sur les terrains. Aujourd'hui on se pose plusieurs questions sur la fragilité de ce joueur qui n'a plus repris son réel niveau depuis plusieurs années. On se rappelle des performances remarquables à Al Alhy d'Egypte et avec la sélection des panthères du Gabon. Une situation qui agace énormément ses dirigeants qui souhaitent prendre en charge son opération et après rompre le contrat à l'amiable, forcément une nouvelle qui dérange ce joueur.

Il a donc été obligé de rentrer à Sfax car ne pouvant pas continuer la phase de préparation à Gerba. Même si nous ne connaissons pas encore la nature de sa blessure, on sait que le joueur de 28ans sera éloigné des terrains entre quart à six semaines.