Afrique Centrale: Foire transfrontalière d'Afrique centrale - Les échanges sous-régionaux en promotion

La 12e édition de ce rendez-vous du donner et du recevoir a ouvert ses portes le 21 août dernier à Kye-Ossi.

Le réseau des Femmes actives de l'Afrique centrale (Refac), sous la houlette de Danielle Nlate, sa présidente, a remis ça. Depuis le samedi 21 août dernier, la Foire économique transfrontalière d'Afrique centrale (Fotrac), qui en est sa 12e édition, se tient à Kye-Ossi, dans la région du Sud. Pendant dix jours, elle va donner à voir et à acheter aux plus de 5 000 visiteurs attendus.

Placée sous le thème : « Booster les échanges intra-régionaux, pour la paix, le développement socioéconomique et culturel de l'Afrique malgré le Covid-19 », cette édition a été lancée par Félix Nguélé Nguélé, gouverneur de la région du Sud. Pour la circonstance, il avait à ses côtés ses pairs de la sous-région, à savoir : Jules Njeki, gouverneur de Wolleu-Ntem, au Gabon ; le représentant du gouverneur de la province du Kyé-Ntem et Maria Fatima Ntongono, préfet d'Ebebeyin en Guinée équatoriale.

C'est, au moins pour cette édition, plus de 50 stands disponibles pour autant d'exposants, venants des six pays de la sous-région Afrique centrale, mais aussi des pays amis tels que la République démocratique du Congo, l'Angola, le Sénégal, le Rwanda, le Burkina Faso, Sao-Tomé et Principe, venus de l'Afrique de l'Ouest, australe et de l'Est, entre autres. Le rendez-vous qui tend à devenir une tradition à Kye-Ossi, ouvre une fois de plus ses portes, dans la ville aux trois frontières, avec les meilleurs offres du savoir-faire des artisans, producteurs agropastoraux et halieutiques de toute l'Afrique.

Au-delà de l'exposition-vente qui constitue l'activité principale de l'organisation, les femmes de la sous-région Afrique centrale vont également bénéficier d'activités intellectuelles, ainsi que des ateliers de formation et de sensibilisation sur les questions de santé publique et en entrepreneuriat, à travers tables-rondes et causeries éducatives.

Au cours de la cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée dans une ambiance festives bercée par les sonorités de l'Afrique centrale, Félix Nguélé Nguélé a rappelé que la Fotrac reste une véritable dynamique socio-économique qui a pour vocation de promouvoir le libre-échange continental des biens et services et permet un brassage des peuples africains. Elle vise également la levée des barrières douanières afin d'animer le commerce interrégional et, par-là, développer le continent. La foire qui a débuté le 21 août dernier, fermera ses portes le 31 août 2021.