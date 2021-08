Congo-Brazzaville: Electricité - Quarante transformateurs réhabilités remis à l'E2C

La société Énergie électrique du Congo (E2c) a réceptionné du Projet eau, électricité et développement urbain (Peedu), quarante postes de transformation électrique MT/BT réhabilités dont vingt-cinq à Brazzaville et quinze à Pointe-Noire pour leur mise en service.

Réhabilités dans le cadre de la mise en œuvre du Peedu, projet cofinancé par le gouvernement et la Banque mondiale (BM), les postes de transformation électrique permettront d'améliorer la desserte électrique dans les quartiers, de renforcer les réseaux existants et de mettre fin au phénomène de coupure et délestage.

La cérémonie de transfert de responsabilités et de mise en service officielle de ces postes de transformation électrique à Moyenne tension (MT), Basse tension (BT) et réseaux BT associés s'est déroulée le 25 août dans le septième arrondissement, Mfilou. Le coût de ces travaux qui ont duré trois mois s'élève à plus de six milliards francs CFA repartis ainsi : plus de quatre milliards pour les postes de Brazzaville et plus de deux milliards pour Pointe-Noire.

Pour Jules Saturnin Souka, directeur de la distribution de l'E2C, avec la réhabilitation de ces postes, plus de trois cents abonnés pourront être fournis en électricité. «Après la mise en service de ces transformateurs, nous accompagnerons ce travail par la pose des compteurs afin que chaque citoyen profite de cette ressource énergétique », a-t-il ajouté.

Le coordonnateur des travaux, Venant Bollo-Zorro, de renchérir : « Les travaux de ce projet ont été exécutés sur une durée de trois mois au lieu des quatre prévus. Ces quarante postes de transformation électrique MT/BT et lignes associées à Brazzaville et Pointe-Noire prouvent la volonté et l'effort du gouvernement à rehausser les entreprises locales et privées de notre pays ».

A travers cette réalisation, l'E2C entend améliorer et augmenter le circuit de distribution et de production électrique. Ce, dans le but d'accroître et faciliter l'accès durable des habitants des deux principales villes du pays aux infrastructures de base, notamment à l'électricité en vue d'assurer le bien-être de ces derniers.

Notons que le Peedu a pour objectif d'accroître durablement l'accès des habitants des zones ciblées de Brazzaville et de Pointe-Noire aux infrastructures de base, à l'eau potable et à l'électricité.