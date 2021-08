Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - Vers l'adoption du projet de création d'un pôle gazier

Le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua, a donné l'information lors d'une conférence de presse le 24 août à Brazzaville, à l'issue de la visite du secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), Alhaji Mohammed Sanusi Barkindo.

Le gouvernement congolais, a laissé entendre le ministre des Hydrocarbures, projette de construire un pôle gazier d'ici à la fin de l'année en cours. Bruno Jean Richard Itoua a également indiqué qu'une société pétrolière privée va lancer un grand projet de liquéfaction du gaz le mois prochain. A cet effet, il a sollicité l'appui de l'Opep pour la réalisation de ce grand projet gazier national.

Concernant la disponibilité du gaz domestique, le ministre a assuré de tout mettre en œuvre afin que le produit soit toujours disponible dans les ménages.« L'Afrique compte six cents millions d'habitants qui n'ont pas accès à l'électricité et neuf cents millions qui n'ont pas accès au gaz combustible », a-t-il fait constater. « Ce gap doit être comblé le plus rapidement possible par tous », a poursuivi le ministre des Hydrocarbures.

Intervenant à cette occasion, le secrétaire général de l'Opep a soutenu que la transition énergétique implique la présence de nombreux acteurs, afin de pouvoir définir la stratégie la plus complète et la plus inclusive à mettre en place.« Il faut que nous nous réunissions pour avoir une vision commune de ce que sera le monde post covid-19, afin de pouvoir définir les grandes lignes de la politique énergétique pétrolière pour les années à venir. Cela nécessite un effort commun », a souligné Alhaji Mohammed Sanusi Barkindo.

A cet effet, il a invité tous les pays pétroliers à s'unir afin de pouvoir bâtir les grands axes de cette transition, de manière à ce que personne ne reste derrière. Aussi, il a assuré que l'Opep va définir la façon d'avoir une stabilité à venir sur les bases communes.

L'Opep compte quatorze pays membres dont sept africains, à savoir le Gabon, l'Angola, le Nigeria, l'Algérie, la Guinée équatoriale, la Libye et le Congo, membre permanent de cette organisation depuis 2018. Le Congo assurera la présidence de cette organisation en 2022, a-t-on appris.