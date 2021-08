Congo-Brazzaville: Gospel - Jacques Tshimankinda enregistre un nouvel album en studio

Le père du folblues est en cours de réalisation de l'opus intitulé Mundondu, Profondeur en français, qui comporte une dizaine de titres dont quelques-uns en français et lingala, depuis quelques jours à Kinshasa. Il en prévoit la sortie en décembre.

De nouveaux titres édifiants de folblues, marque de fabrique de Jacques Tshimankinda, un mélange de folklore luba et de blues américain, sont à découvrir dans Mundondu. Contacté le 26 août par Le Courrier de Kinshasa alors qu'il se trouve en plein studio, le père du folblues a précisé: « Après trois ans de silence, je me suis décidé à enregistrer des chansons que Dieu m'a données au moment du confinement et dans la période où ma santé avait été secouée ».

En effet, le chantre qui s'est bien remis depuis avait été à deux doigts de la mort il y a deux ans. Il s'est efforcé, dans ce moment de grande épreuve, « d'entrer en profondeur dans la prière » comme il nous l'a confié. Au bout du compte « Dieu m'a beaucoup enseigné pendant ce temps-là de sorte qu'il en est sorti des chansons telles que "Mubengi ni benda" qui veut dire Le Dieu qui refuse que l'on touche aux siens, "Wa Mudjulu", le Dieu du ciel. Et j'ai remixé une vieille chanson sortie au début des années 2000 "Où ira mon âme ?" », nous a-t-il dit.

Pour Tshimankinda, le nouvel opus est juste plein de sens. Il rappelle, au sujet du titre éponyme, « Mundondu veut dire profondeur » et que pour les raisons évoquées ci-haut, il a établi « une relation plus profonde avec le Seigneur ». En retour, l'Éternel lui « a appris des choses importantes ». Il l'a exprimé différemment dans chacun des titres, soulignant notamment qu'« il y a quelqu'un là-haut, un Dieu là-haut ». Et que désormais plus qu'hier, il vit résolument pour lui, comme confessé dans Anu bwa Yesu, qui se traduit par Pour toi Seigneur. Le chantre signale qu'il s'agit d'une version personnelle de For your glory, le chant populaire américain. Il l'a remixé en ciluba et rendu à la sauce folblues. Savoir aussi que ce titre est bien connu dans l'interprétation déjà fort appréciée qu'en ont fait « Moïse Mbiye et Sandra Mbuyi à travers le titre "Pona Yesu" » dans l'album Héros, a relevé Tshimankinda.

Deux titres en français et un en lingala

Outre ces titres, Jacques Tshimankinda a annoncé que, contrairement aux idées reçues, il ne chante pas qu'en ciluba comme d'aucuns le prétendent. Et pour preuve, « il y a dans cet album "Où ira mon âme ?" et "Me voici Seigneur" chantés en français ainsi que "Oyo asimbami nayo" en lingala », se défend-il. Dans ce dernier cantique, il affirme, avec conviction que « celui qui est soutenu par Jésus l'est véritablement ». Et, en ce qui concerne "Où ira mon âme ?", l'on est tenu de garder à l'esprit que : « En rapport avec les temps que nous traversons, la destination de notre âme après la mort est l'une des questions importantes que l'on doit se poser tous les jours », a expliqué le chantre.

La discographie de Jacques Tshimankinda comporte déjà deux précédents albums studio, Tshilobo et Où ira mon âme ? Il a choisi de perfectionner le folblues. Ce genre musical particulier, il l'a concocté après avoir fait un rapprochement entre la musique traditionnelle du Kasaï dont est natif son défunt père avec le blues américain hérité des anciens esclaves noirs déportés d'Afrique. Il a réussi à créer son empreinte personnelle avec cette musique née du brassage du folklore luba avec le blues américain. Le folblues le distingue dans l'univers du Gospel congolais où la rumba y a ses marques mais aussi d'autres genres, à l'instar du rap, RnB, zouk et même pop.