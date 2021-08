Congo-Kinshasa: Kisangani -Lles acteurs provinciaux s'imprègnent de la PNAT

Du 26 au 28 août, dans la capitale de la province Orientale, les différents acteurs provinciaux impliqués dans le processus de la réforme de l'aménagement du territoire sont à l'école de la cette politique.

L'atelier s'inscrit dans le cadre de la poursuite des activités de la campagne de sensibilisation des acteurs provinciaux, de vulgarisation et de mise en œuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire (PNAT) et du programme Revite (Repensons à nos villages, villes et territoires) lancé par le ministre d'Etat, chargé de l'Aménagement du territoire, Me Guy Loando Mboyo, le 24 août, à l'Université de Kisangani.

L'objectif de cet atelier est d'informer, sensibiliser, vulgariser et impliquer tous les acteurs provinciaux concernés à s'approprier la PNAT. Spécifiquement, il sera question, durant trois jours, de présenter le processus de la réforme de l'aménagement du territoire ; d'expliquer les objectifs et les enjeux de cet aménagement, de clarifier les attributions du ministère et celles des ministères sectoriels et de présenter l'économie du document de la PNAT.

Le ministre provincial de l'Aménagement du territoire dans la province de la Tshopo, Jean-Pierre Litema, qui a salué la tenue de cet atelier a, dans son discours, demandé aux participants d'être assidus durant le déroulement des travaux. Par ailleurs, il les a invités à soutenir le programme Revite qui exige une efficacité dans sa matérialisation.

Pour le premier jour, deux présentations ont été faites, à savoir le concept de l'aménagement du territoire, évolution, enjeux et modalités d'approche par l'expert en aménagement à la cellule d'appui technique à la réforme de l'aménagement du territoire, le Pr Bena Diakiese, et les informations générales sur l'historique: le cadre et structures organiques; statuts des cadres et agents de l'administration à l'Amenagement du territoire, textes légaux et réglementation régissant les cadres et agents de l'administration à l'Aménagement du territoire par le secrétaire général à l'aménagement du territoire, Jean-Pierre Khonde Wa Masinga.