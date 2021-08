Congo-Brazzaville: Education - La digitalisation de l'enseignement se renforce

Le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean-Luc Mouthou, et le président exécutif de la Fondation MTN Congo, Ahyam Moussa, ont signé un protocole d'accord sur le projet « Y'ello digital school » en vue de faciliter l'enseignement à distance sur le territoire national.

Le projet « Y'ello digital school » repose sur deux piliers. « Le premier est la mise à disposition de l'application "Ayoba" dont les fonctionnalités permettront aux élèves et enseignants d'un établissement donné d'échanger des informations relatives aux enseignements en format audio et vidéo », a expliqué le directeur des systèmes d'information et de communication du ministère de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation.

Le second, a-t-il poursuivi, renvoie à la mise en place d'une application mobile comportant des ressources pédagogiques et un espace d'échange entre élèves et chercheurs de l'Institut national de recherche et d'action pédagogiques. Dans les locaux de cet institut, une salle multimédia devant servir de support hotline a déjà été aménagée, quelques travaux de derniers réglages sont en cours. L'espace comprendra un parc informatique, entre autres.

Le président exécutif de la Fondation MTN Congo, Ahyam Moussa, s'est satisfait de la collaboration entre le gouvernement et la structure qu'il dirige en matière de la digitalisation de l'éducation. Ladite Fondation, selon lui, sera toujours disposée à accompagner les pouvoirs publics dans ce sens car l'amélioration de l'éducation, notamment au sens numérique du terme, est l'un de ses principaux axes. Les deux segments du projet vont fonctionner à plein régime lors de la rentrée scolaire 2021-2022.