Nigeria: Frontière Cameroun - Nigeria - Les gouverneurs en synergie

Réunies mardi soir à Abuja, les autorités administratives ont convenu d'accentuer l'échange d'informations en vue de mieux faire face aux défis liés à l'insécurité.

Ambiance particulièrement détendue mardi après-midi entre les cinq gouverneurs de région (Adamaoua, Extrême-Nord, Nord, Nord-Ouest et Sud-Ouest), membres de la délégation camerounaise à la 8e session du Comité de sécurité transfrontalière entre le Cameroun et le Nigeria et leurs homologues nigérians. Une ambiance qui n'a pourtant rien enlevé au sérieux des sujets abordés au cours de la réunion du Comité des gouverneurs.

Des échanges au cours desquels le ton est parfois monté de part et d'autre. Mais tout est finalement rentré dans l'ordre. Les travaux qui ont également connu la participation du ministre camerounais de l'Administration territoriale, Atanga Nji Paul, du ministre délégué auprès du Minrex, Felix Mbayu et du haut-commissaire du Cameroun au Nigeria, S.E Salaheddine Abbas Ibrahima, ont permis d'échanger sur des sujets d'intérêt commun, et surtout de faire des propositions pour faire face aux problèmes qui surviennent régulièrement au niveau de la frontière entre les deux pays.

Au cœur de ces préoccupations, les actions du groupe terroriste Boko Haram, celles des mouvements sécessionnistes que l'on retrouve de part et d'autre de la frontière, la gestion des réfugiés qui, s'ils sont reconnus comme tels dans le cadre des conventions internationales, posent également le problème du statut de certains d'entre eux, notamment ceux qui traversent la frontière de l'un ou de l'autre Etat pour se retrouver de l'autre côté pour des raisons politiques afin de commettre des exactions.

De l'avis d'Adolphe Lele Lafrique, il s'agit de ceux qui reviennent poser des actes terroristes dans leur pays. Pour le gouverneur de la région du Nord-Ouest, ces personnes ne peuvent plus bénéficier du statut de réfugié. Un sujet qui, de l'avis de la plupart des participants, devrait être soumis à l'appréciation des plus hautes autorités des deux pays.

Les uns et les autres ont également émis le vœu de voir se poursuivre la réalisation des infrastructures routières, qui devraient faciliter la lutte contre l'insécurité transfrontalière. Les gouverneurs des Etats nigérians limitrophes de la région du Sud-Ouest ont été invités à visiter cette région pour apprécier de visu, les efforts déployés actuellement par les autorités camerounaises pour faciliter les échanges entre les deux pays. Il a aussi été convenu de la mise sur pied d'un comité local pour le suivi des résolutions des travaux des gouverneurs.

Pour faciliter la coopération sur le terrain, il a été décidé de l'établissement de contacts permanents entre les uns et les autres. Pour faire simple en la matière, il a été procédé à un échange de contacts téléphoniques entre les uns et les autres. Ceci devrait permettre d'éviter des procédures très longues et permettre des échanges plus faciles entre ces autorités sur le terrain.