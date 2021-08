Cameroun: Facilités fiscalo-douanières - Les missions diplomatiques à jour

Le ministre des Finances a ouvert hier à Nomayos, un atelier de renforcement de capacités des responsables d'ambassades étrangères.

Le ministère des Finances forme depuis hier au Centre d'instruction douanière de Nomayos des personnels des représentations diplomatiques sur leurs privilèges. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre des Finances, Louis Paul Motaze. Prenaient également part aux travaux le secrétaire général par intérim du ministère des Relations extérieures, Oumarou Chinmoun et des représentants des missions diplomatiques.

C'est que les bénéficiaires notamment les missions diplomatiques et organismes internationaux ne sont pas toujours au fait du contenu des avantages liés à leur statut, mais aussi des procédures et formalités nécessaires à la mise en œuvre de ces privilèges. Selon Oumarou Chinmoun, « beaucoup ne savent pas quelles sont les catégories de personnes et de biens (en nature, en volume et en quota) éligibles aux facilités fiscalo-douanières, et quelle est la démarche appropriée pour obtenir par exemple un dédouanement en franchise d'une marchandise, un remboursement de Tva ou encore une carte grise ou une immatriculation diplomatique ».

Le Minfi voit en cette rencontre « une réponse pédagogique à un besoin croissant de vulgarisation des facilités douanières et fiscales issues non seulement des instruments juridiques nationaux, mais également, la sensibilisation des principaux bénéficiaires sur leurs privilèges découlant de la réglementation communautaire et du droit international public ».

Par cette formation aussi, le ministère des Finances entend faciliter les formalités et procédures d'octroi des avantages, « tout en veillant à la nature des marchandises concernées, leurs quantités, l'éligibilité du bénéficiaire à la facilité ainsi que la régularité de la destination privilégiée ». Les séminaristes seront alors édifiés sur des subtilités telles que les produits pouvant bénéficier des facilités hors taxe pour leurs importations et achats locaux. Les quantités à importer par organisme ou par personnel.

Les facilités auxquelles peuvent prétendre les missions diplomatiques et organismes internationaux sont prévues par les conventions internationales et les cadres juridiques communautaires de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et du Cameroun. « Il y a des procédures administratives qui commencent au ministère des Relations extérieures avant de continuer à la direction générale des douanes ou à la direction générale des impôts et qui par la suite, retournent éventuellement au Minrex.

Donc c'est d'abord le contenu et les procédures qu'on va aborder avec les participants, et nous comptons mettre l'emphase sur les processus automatisés avec les nouveaux systèmes qui se mettent en place au niveau de l'administration fiscale et douanière », a expliqué Konneh Gasper Niba, chef de la division des études à la direction générale des Douanes.