Cameroun: Production des passeports - Cap sur la modernité

Représentant personnel du chef de l'Etat, le ministre d'Etat, ministre, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh, a inauguré le nouveau centre national hier à Yaoundé.

Des applaudissements nourris retentissent à l'esplanade du Centre national de production des passeports biométriques de Yaoundé. Ils accompagnent la remise solennelle du passeport du ministre d'Etat, ministre, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh, par le délégué général à la Sûreté nationale (DGSN), Martin Mbarga Nguele. Ce moment a mis fin hier, 25 août, à une cérémonie au cours de laquelle cette nouvelle avancée du Cameroun vers la modernité a été célébrée. Il avait été précédé quelques minutes plus tôt par le dévoilement de la stèle et la visite guidée de l'infrastructure. Présidée par le ministre d'Etat/SGPR, représentant personnel du chef de l'Etat, l'inauguration du Centre national de production des passeports de Yaoundé a connu la présence de plusieurs membres du gouvernement, des responsables des missions diplomatiques, ainsi que des plus hautes autorités de la région du Centre et de la ville de Yaoundé.

Les différentes prises de parole ont salué le nouveau système de délivrance des passeports qui met fin aux tracasseries des usagers, car désormais géré automatiquement. « Je saisis cette occasion pour féliciter toutes les parties prenantes pour la détermination et l'engagement dont elles ont fait preuve jusqu'à l'achèvement de cet ouvrage (...) Ce, en dépit des contraintes imposées par la pandémie du Covid-19 », s'est réjoui le ministre d'Etat/SGPR, en précisant que le nouveau système est la matérialisation de la vision du chef de l'Etat, Paul Biya.

Le DGSN a, quant à lui, expliqué que « le formalisme administratif des étapes de pré-enrôlement et d'enrôlement, le mécanisme de production et de délivrance des passeports et le système de distribution des titres de voyage de ce nouveau système (... ) permettent de satisfaire dans des délais raisonnables, tous les demandeurs de passeports ». Produite 48 heures après l'enrôlement, cette pièce modernisée met aussi fin aux arnaques de toutes sortes qui avaient cours dans l'ancien système, a ajouté Martin Mbarga Nguélé.

Ce projet a été réalisé dans le cadre d'un partenariat public-privé entre l'Etat du Cameroun, représenté par la DGSN, et le consortium germano-portugais INCM-Augentic. Ainsi, « depuis le début des activités de production le 1er juillet 2021, près de 35000 demandes de rendez-vous ont été effectués en ligne. Et près de 1000 personnes sont enrôlées chaque jour », relève Labinot Carreti, président directeur général du consortium. Cela dit, il reste encore des chantiers à finaliser, selon le contrat qui lie les deux parties.

« Les prochaines étapes de la stratégie arrêtée en la matière par le chef de l'Etat porteront notamment sur la numérisation des actes d'état civil, l'établissement des titres de séjour biométriques au profit des étrangers et l'accélération du processus de délivrance des cartes nationales d'identité. Il est par conséquent indispensable que les autres composantes du cahier de charges assignées au Consortium soient finalisées avec la même célérité », a interpellé Ferdinand Ngoh Ngoh.

Ces travaux incluent la construction et l'équipement des centres d'enrôlement dans les chefs-lieux de région, la mise en réseau des équipements d'enrôlement à travers le territoire national, ainsi que dans les représentations diplomatiques et consulaires du Cameroun à l'étranger. En attendant, la DGSN a été invitée à veiller au respect du chronogramme établi dans cette optique. Il faudra également prendre soin des infrastructures déjà disponible, à travers un entretien régulier et la maintenance des équipements de pointe.