Congo-Brazzaville: Union postale universelle - Masahiko Meteko nouveau directeur général du bureau international

Le Japonais a été élu, le 25 août, pour un mandat de quatre ans, lors du 27e congrès de l'organisation qui se tient à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

Trois candidats étaient en lice lors des élections qui ont permis à Masahiko Metoki d'obtenir cent deux voix, contre quarante pour le Belge Pascal Clivaz et quatorze voix pour le Suisse Jack Hamande. Le nouvel élu est fort d'une longue carrière dans le service public, en particulier dans le secteur postal. Il a d'abord rejoint le ministère japonais des Postes et des télécommunications en 1983. Ensuite, il a exercé le rôle de postmaster au bureau de la poste de Nihonmatsu, dans la préfecture de Fukushima, puis revenu au bureau d'épargne du ministère des Postes et des télécommunications en tant que directeur du bureau du service international.

En 2003, il reprend du service à la poste japonaise, où il a poursuivi ses travaux sur l'activité d'épargne postale jusqu'à ce qu'il soit appelé à rejoindre les efforts de privatisation de l'organisation en tant que directeur du bureau de la promotion de la privatisation des services postaux.

Depuis la privatisation de la poste, Metoki a exercé les fonctions de directeur à l'introduction en bourse de la poste, de gouverneur et de responsable aux affaires postales internationales. Outre son expérience dans le milieu postal, le nouveau directeur de l'Union postale universelle (UPU) a travaillé auprès du ministère japonais des Affaires étrangères et de l'ambassade du Japon en Thaïlande. Il est bien connu à l'UPU, puisqu'il représente le Japon en tant que président du Conseil d'exploitation postale (CEP) depuis 2012. Il a également présidé la Commission du 22e congrès en charge des services financiers postaux et le Groupe «Services financiers postaux» du CEP. Metoki a enfin été à la tête de la toute première révision de la Convention postale universelle, permettant ainsi l'expédition par la poste d'équipements munis de piles ou de batteries.

Le 27e congrès de l'UPU se tient à Abidjan du 9 au 27 août. Il est l'occasion pour les postes de définir le plan qui régit leur secteur pour quatre ans. L'UPU est une institution spécialisée de l'Organisation des Nations unies. Son but est de favoriser le bon développement et la coopération des différents systèmes postaux du monde.

D'abord nommée Union générale des postes, elle est la première organisation internationale ayant eu pour but de standardiser les différents systèmes postaux des pays y adhérant. Elle fut créée le 9 octobre 1874, lors de la Conférence internationale de la poste de Berne, la capitale de la Suisse. Avec l'augmentation importante du nombre de ses membres, elle fut rebaptisée l'Union postale universelle en 1878.

Le siège de l'UPU se trouve toujours à Berne. Sa langue officielle est le français ; l'anglais a été ajouté en 1994 comme langue de travail. L'organisation internationale compte aujourd'hui cent quatre-vingt douze Etats membres.