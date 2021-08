Algérie: Réunion de coordination entre le secteur de l'agriculture et du commerce

Alger — Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hemdani et le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig ont présidé jeudi une réunion de coordination consacrée à l'examen des dossiers communs et à la concertation en vue de trouver des solutions appropriées aux problèmes soulevés par les opérateurs et les agriculteurs ainsi que par les consommateurs, a indiqué un communiqué du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Tenue au siège du ministère de l'Agriculture, en présence des cadres des deux secteurs, la réunion a été l'occasion d'évoquer plusieurs dossiers communs aux services des deux ministères et de convenir de l'intensification du travail de coordination pour la défense de l'économie nationale et la lutte contre toutes formes de dépassements nuisibles aussi bien pour le produit que pour le consommateur, a précisé le communiqué.

A cette occasion, les deux ministres ont convenu de prendre toutes les mesures nécessaires à l'effet de trouver des solutions aux problèmes soulevés, notamment la spéculation sur certains produits de base, et ce à travers l'intensification du travail commun au niveau central et local, a conclu la même source.