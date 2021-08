Gabon: "La jeunesse gabonaise a une mission, celle de prendre la relève de nos parents pour bâtir le Gabon"

Engagé par les mouvements associatifs depuis plus de 20 ans, Amourg Békalé veut orienter son expertise ailleurs. Aussi, appelle t-il les jeunes à plus de responsabilité et participer à la construction du Gabon, cher à tous. Il affirme dans une interview accordée à Gabonews que "La jeunesse gabonaise a une mission, celle de prendre la relève de nos parents"

Bonjour monsieur Bekale Amourg ! Vous êtes natif du département de l'Abanga Bigne. Parlez nous brièvement de vous.

Déjà merci pour l' opportunité qui est offerte par le canal de votre plate forme d'information. Il faut préciser ici que je suis natif des deux (2) départements que compte notre belle province, dont l'Ogooué et Lacs de père et de l'Abanga-Bigne de mère. Il es aussi important de préciser que j'ai plus un penchant du côté de mon père de part le fait j'y ai le plus vécu.

Amourg Bekale est agent administratif dans une collectivité territoriale de l'Estuaire, engagé par les mouvements associatifs depuis plus de 20 ans. Fondateur de plusieurs organisations jeunesses et autres confondues. Entre (PX, FREEDOM, OBA'NGAM, OMEA etc). Et aujourd'hui je pense avoir fait ma formation dans les Ongs. Il est temps que j'oriente mon expertise ailleurs. Voici en queleques mots Amourg Békalé.

Comment se portent les jeunes de votre département ?

Je dirais que la jeunesse du département se porte mal tant dans l'esprit que dans la chair. Une jeunesse assujettie exploitée maîtrisée, oubliée, et parfois manipulée ne peut se sentir bien. Mais l'espoir reste à venir, car l'espoir, c'est ce avec quoi ces jeunes se nourrissent actuellement.

Dans un de vos posts ,vous saluez et applaudissez les discours du Chef de l'Etat gabonais.Parlez nous en.

Depuis 2011 le Chef de l'Etat ne cesse d'orienter sa politique vers l'épanouissement des jeunes. Il insiste sur la nécessité de voir le Conseil national de la jeunesse prendre forme. Ce message me réconforte dans ma position et je ne peux que m'en réjouir une fois de plus. Mais, malheureusement ces politique ne peuvent se mettre en marche si les problèmes des jeunes sont traités sans eux.

Vous vous dites de la jeunesse consciente .En quoi sensibilisez-vous les jeunes de votre département ?

La jeunesse gabonaise a une mission, celle de prendre la relève de nos parents .Ils doivent dans ce cas être plus responsables, plus entreprenants car l'avenir de notre pays leur appartient. Le défunt président Omar Bongo ne disait-il pas que la jeunesse est elle sacrée ? J'appelle la jeunesse gabonaise en général à plus de responsabilité. A celle de la Banga Bigne, il ne faut pas baisser les bras, il faut se battre pour manger la sueur de son front.

5-Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Un message à la jeunesse gabonaise en général et celle de l' ABanga Bigne

Je voudrais juste dire à la jeunesse qu'il faut être jeunes autrement. Les réseaux sociaux ne sont pas la solution. Nous avons les outils pour faire face à nos problèmes et nous devons les utiliser. Le Gabon a besoin des jeunes et c'est maintenant que nous devons commencer à travailler pour notre nation. Nous pouvons décider de servir le Gabon et non servir des hommes. Nul n'est au dessus du Gabon. Nous devons nous affranchir des considérations partisanes, ethniques, tribales et autres. Seul le Vert, Jaune, Bleu les couleurs devant lesquelles nous devons nous incliner.