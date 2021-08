Angola: Le Président João Lourenço se renseigne sur les travaux du barrage de Luachimo

Dundo — Le Président de la République, João Lourenço, a constaté ce jeudi l'évolution des travaux d'agrandissement du barrage hydroélectrique de Luachimo, l'un des plus grands projets énergétiques de l'est du pays.

D'une valeur de plus de 212 millions de dollars, grâce à une ligne de crédit de la Chine, les travaux en cours depuis 2018 augmenteront de 8,4 à 34 mégawatts (MW) la capacité énergétique fournie par l'infrastructure, faisant de la province de Lunda Norte la plus éclairée de la région de l'est du pays.

S'adressant à l'ANGOP, en marge de la visite, le directeur des travaux, Joaquim Costa, a informé que le projet avait une exécution physique d'environ 72%, avec deux des quatre turbines qui devraient être testées cette année.

« La prise d'eau est avec une exécution physique supérieure à 75 %, les travaux de génie civil à 90 %, la chambre de mise en charge à 80 %, la centrale à 70 %, la restitution à environ 80 %, la sous-station, avec les travaux de génie civil et l'installation des équipements, à environ 95 % et l'assemblage d'équipements mécaniques autour de 60% », a-t-il déclaré.

Selon le responsable, en raison de la défaillance financière du financier du projet, la Banque industrielle et commerciale de Chine, qui a financé plus de 80 %, depuis le second semestre 2020, il y a eu une diminution du rythme de travaux, ce qui a forcé la restructuration du calendrier d'exécution, qui prévoyait son achèvement cette année.

Il a expliqué que jusqu'au premier semestre 2020, le projet prévoyait une exécution moyenne normale d'environ 2,7% des travaux/mois, soit actuellement environ 0,4%, donc l'achèvement de celui-ci aura lieu seulement en 2022.

D'autre part, il a précisé que le barrage générera une puissance de 34 mégawatts, supérieure aux besoins locaux, c'est-à-dire qu'environ 50 pour cent de l'énergie produite devrait rester en réserve.

Le démarrage de ce projet d'énergie, qui disposera d'une centrale composée de quatre groupes électrogènes de 8,5 mégawatts chacun, totalisant 34 mégawatts, permettra de fournir de l'énergie à 186 000 habitants de la ville de Dundo et des municipalités de Cambulo et Lucapa, y compris les communes de Fucauma, Cassanguidi, Luxilo et Calonda.

En plus des branchements domestiques, qui profiteront dans une première phase à plus de 9 000 familles, le projet prévoit la fourniture d'énergie électrique à une trentaine d'usines.

En termes d'effectifs, le projet emploie plus de 200 salariés, entre nationaux (85%) et étrangers (15%).