Algérie: Paralympiques-2020 (Goal-ball) - Gr:A/ 2e j: l'Algérie et la Lituanie se neutralisent (7-7)

Alger — L'équipe algérienne de goal-ball (messieurs) a fait match nul contre la Lituanie 7-7, mi-temps (3-4), jeudi à Tokyo pour le compte de la 2e journée, groupe A, des 16es Jeux paralympiques, et relance ses chances de qualification aux quarts de finale ouverts aux quatre premières sélections des deux groupes.

Durant toute la rencontre, les coéquipiers du capitaine Samir Belhouchet, meilleur buteur de l'équipe, n'ont pas réussi à prendre l'ascendant surun adversaire plus compact en défense, et mieux inspiré et efficace en attaque, grâce notamment au gaucher Pazarauskas, auteur de plusieurs buts dont le premier (1-0), après trois minutes de jeu.

En seconde période, l'équipe algérienne a été nettement meilleure, notamment en défense avec moins d'erreurs et une attaque plus efficace. Ce nouveau visage a permis à l'équipe de revenir peu à peu dans la partie et d'égaliser (5-5) à six minutes de la fin, avant de prendre l'avantage, pour la première fois (6-5) .

Les protégés de l'entraineur Saad Boutiba pouvaient espérer mieux, malheureusement ils sont raté un pénalty (high-ball) par leur capitaine, qui reste néanmoins, le meilleur marqueur des Verts. Le temps restant de la rencontre n'a pas permis aux deux équipes de se départager, terminant le match (7-7).

A l'issue de ce match nul, l'Algérie et la Lituanie, défaits lors de la première journée, face respectivement, au Japon (4-13) et le Brésil(2-11), gardent intact leurs chances de qualification pour les quarts de finale, en attendant les prochaines journées.

Dans l'autre match du groupe A, les USA ont battu le Brésil 8-6 (3-4).

A l'issue de deux journées, le trio: USA, Brésil et Japon partagent la première place avec 3 points, suivi de l'Algérie et de la Lituanie (1 point).

Résultats des matchs du groupe A:

joués jeudi 26 août 2021:

Algérie - Lituanie 7-7 (3-4)

USA - Brésil 8-6 (3-4)

Japon (exempt)

Déjà joués:

Algérie - Japon 4-13 (3-7)

Brésil - Lituanie 11-2 (4-1)

Programme de la 3e journée:

Vendredi 27 août 2021:

Algérie - Brésil

Japon - USA .