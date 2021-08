Congo-Brazzaville: Musique - Premier album pour Laila & The Groove

Avec la sortie de son album « Constellation », Laila & The Groove s'en remet à sa bonne étoile pour briller dans la sphère musicale congolaise. Go ahead [vas y] pourrait-on lui dire !

Ecrire, composer, interpréter, arranger, enregistrer, masteriser et enfin sortir un album s'apparentent à un véritable et coûteux marathon en République du Congo. Sur la ligne d'arrivée, la sortie d'un disque est tout autant une délivrance qu'un sentiment de donner la vie à un projet que l'on porte dans son ventre et qu'on accouche triomphalement après parfois quelques déboires. Laila préfère en sourire : « Il y a eu quelques aléas, c'est vrai, tout n'a pas été forcément rose, notamment dans les relations humaines, mais je retiens le côté positif et c'est plutôt une chouette aventure ».

Pour ne pas s'essouffler en route, Laila avait intelligemment balisé le terrain pour arriver à destination : des sessions d'enregistrement dans son propre studio, un mixage signé Cramix à Paris, un mastering également à Paris chez Translab Mastering Studios et pour finir en beauté, la sortie de son album « Constellations » sur son propre label, Showlink. De quoi laisser une marge faible aux éventuels regrets d'un travail judicieusement abouti.

Cela avait pourtant un peu patiné dans les starting-blocks au démarrage de l'aventure en mars 2020 et Laila de témoigner : « Là, nous sommes au début de la crise sanitaire et l'angoisse règne sur le monde entier. Les musiciens partent à pied et de loin pour venir au studio, on enregistre notre premier titre One Humanity en portant le masque et en appliquant les gestes barrières. Tu vois le truc ? Tout un symbole ! Ce titre là, avec The Groove, c'est un peu notre hymne, notre plus belle chanson ».

Quinze mois plus tard, l'album de douze titres, où l'on retrouve quelques featuring [Zao, Extra Musica, Chris], est dans les bacs ! Challenge réussi pour l'artiste ponténégrine, moitié congolaise, moitié canadienne et entièrement enthousiaste : « S'il y a une chanson que j'aime particulièrement dans cet album, c'est Go Ahead, composée spécialement pour moi par Yoanne Babin, mon arrangeur. La chanson est dédiée à ma maman et indirectement elle décrit qui je suis, avec mes forces mais aussi mes faiblesses ».

Fière de son premier opus, Laila sera ce 28 août à partir de 12 heures à la FNAC de Brazzaville pour présenter et dédicacer son LP Constellation et en live au restaurant Mami Wata le même jour.