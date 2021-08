Cote d'Ivoire: Journées sino-ivoiriennes de l'investissement et du partenariat - L'édition 2021 démarre le 8 septembre

L'évènement a officiellement été lancé, le 25 août 2021, à la Chambre de commerce et d'industrie au Plateau.

La 2e édition des Journées sino-ivoiriennes de l'investissement et du partenariat (Js2ip) démarre le 8 septembre pour se poursuivre du 27 au 29 septembre autour du thème : "Défis et opportunités de la coopération économique et commerciale sino-ivoirienne face à la Covid-19".

L'information a été donnée le 25 août 2021, à la Chambre de commerce et d'industrie (Cci) au Plateau, par Séri Ahoua Ronald Christian, président exécutif du Congrès international des jeunesses d'Afrique et de Chine (Conijac), lors d'une conférence de presse organisée à cet effet.

L'évènement débutera par une session liminaire sur les modes de règlements alternatifs de conflits à l'auditorium de l'ex-Caistab qui aboutira par une signature de convention entre la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire (Caci), et la Commission d'arbitrage pour l'économie et du commerce international de Chine (Cietac).

Suivront la cérémonie officielle d'ouverture au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire et trois panels à l'ex-Caistab sur l'impact de la Covid-19 sur les échanges par voie maritime, la transformation digitale nécessaire en relation avec la pandémie et la coopération interbancaire. Ce, d'autant plus qu'au dire de Séri Ahoua Ronald Christian, les 2e Js2ip visent à promouvoir les investissements de la Chine en Côte d'Ivoire, à favoriser de nouveaux partenariats public/privé et à assainir la coopération économique et commerciale par la diffusion d'informations crédibles.

La consolidation de la communauté économique et commerciale entre les deux pays et la promotion, auprès des bailleurs de fonds chinois, des potentialités économiques de la Côte d'Ivoire à partir du Plan national de développement (Pnd 2021-2025) figurent parmi les objectifs assignés à la présente édition.

Le président exécutif du Conijac a co-animé la conférence de presse avec Diakité Mamadou, secrétaire général de la Caci et Manon Sokifasi, représentant la Chambre de commerce chinoise en Côte d'Ivoire.