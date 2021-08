Afrique: Afrobasket Kigali 2021 - La RDC bat le Cap-Vert après la défaite face au Rwanda

Battue en première journée de la 30e édition de l'Afrobasket à Kigali par le Rwanda, la RDC s'est ressaisie en deuxième journée en s'imposant face au Cap-Vert.

Les Léopards basketball messieurs de la République démocratique du Congo (RDC) ont battu, le 26 août, les Requins bleus du Cap Vert par 70 points à 66, en deuxième journée du groupe A de l'Afrobasket Kigali 2021. Les Congolais ont été obligés de remporter cette rencontre après voir trébuché en première journée face aux Amavubi (Abeilles) du Rwanda. Emergeant du lot au cours de cette rencontre, le Congolais Henry Pwono du BC Etzella au Luxembourg a inscrit 19 points et réalisé 4 interceptions et 9 rebonds. Cette victoire permet donc aux Léopards de rester en vie avant d'affronter un ogre du continent, les Palancas Negras d'Angola le 28 août, en troisième journée du groupe A.

L'on rappelle qu'en première journée, les Léopards ont littéralement passé à côté de la partie face à une équipe rwandaise évoluant à domicile. 68 points à 82, tel a été le résultat aux dépens des Congolais désabusés et commettant beaucoup de faute et de perte de balles. Ils courraient derrière le score dès le premier quart-temps (15 points à 24), avant de terminer le deuxième quart-temps par une égalité de 19 points partout. Mais au troisième quart-temps, ils ont cédé, perdant par 21 points à 14, avant de sombrer au dernier quart-temps par 25 points à 13. A la fin, ils se sont inclinés avec 14 points de différence.

Meneur de jeu des Léopards, Maxi Munanga Shamba déclarait à la conférence de presse d'après-match : « Pour ce match perdu, nous avons été trop pressés dans notre façon de jouer et excités sur le terrain. Nous devons arranger ces erreurs pour le prochain match. Nous sommes obligés de nous donner à 100 % pour les deux matchs qui nous restent et de les gagner. Certes, il n'y a pas d'équipe facile mais nous devons gagner... Et je suis sûr que nous le ferons ». Ils ont gagné contre le Cap-Vert, il reste le deuxième match contre l'Angola. Notons que quelques joueurs ont refusé de jouer, parmi lesquels Mick Kabongo, Ron Mvouika, etc. Ils se sont plaints des conditions des joueurs en sélection, et du manque de respect dont ils seraient victimes. Pour rappel, seize équipes réparties en quatre groupes disputent la 30e édition de l'Afrobasket dans la capitale rwandaise. Et le Congo Kinshasa est à sa sixième participation au Fiba AfroBasket après 1995, 2005, 2007, 2015 et 2017.