Congo-Brazzaville: L'art et la manière - Tenir une conversation

Flux d'énergie par excellence, clé de voûte de la vie sociale, la conversation constitue tout un art. Que son but soit lié à la communion des âmes, à la simple détente ou à une recherche sachante, la conversation répond elle aussi à des règles pour qu'elle soit des plus nobles, des plus productives et des plus plaisantes.

Qu'elle soit un dialogue ou qu'elle implique plusieurs personnes, la conversation se veut obéir aux règles de base suivantes :

Ne pas accaparer la parole en imposant sa vérité;

Eviter d'afficher l'ego ou le " Moi, je ";

S'intéresser aux autres et les traiter comme des dons précieux de l'univers;

Savoir se taire;

Maintenir une écoute active et faire montre d'attention vis-à-vis de son ou ses partenaires.

La conversation à deux, entre intimes ou en quête d'intimité, est une invite à se révéler dans les nuances de son âme à condition d'être assuré que son vis-à-vis est bien un alter ego. La conversation mondaine est, quant à elle, plus objectivée que dans les relations d'intimité. Elle met en présence des personnes qui ne se connaissent que peu.

Lors des conversations de table, la conversation est dirigée par les maîtres de maison et les règles de préséance voudraient que les personnes les plus âgées et les personnes les plus attribuées, selon le thème, soient invitées à prendre la parole en premier ; parole qui doit nécessairement tourner selon l'orientation des maîtres de maison.

Lors des conversations de ville, il faudrait nécessairement éviter les mots et les sujets brûlants. Ce principe repose sur le fait que tout le monde n'a pas les mêmes dispositions face à telle situation ou à telle autre et que les réactions individuelles ne sont ni pensées ni préparées. Si le ton monte, préférez la courtoisie en affirmant que vous ne partagez pas une telle opinion, sans rien de plus.

En définitive, une conversation réussie tient à la richesse d'esprit et la générosité émotionnelle des intervenants qui l'animent.