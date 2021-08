Congo-Brazzaville: Eni Award 2022 - L'appel à candidatures est lancé

La société italienne d'hydrocarbures vient de lancer son appel à candidatures pour le concours « Les débuts en recherche : Prix jeunes talents d'Afrique » pour l'année 2022.

Le prix vise à aider de nouvelles générations de chercheurs africains à émerger, en leur offrant la possibilité de suivre un cours de doctorat en coopération avec de prestigieux instituts de recherche italiens et universités et en soutenant leurs recherches et innovations sur divers sujets scientifiques promus par Eni Award.

Les candidats à ce concours doivent être titulaires d'un diplôme de master ou de tout diplôme équivalent, selon le système européen, donnant accès à un cours de doctorat dans une université italienne.

Les candidatures pour ce prix doivent être présentées et garanties par des professeurs, directeurs de département, doyens de faculté et recteurs d'universités et d'universités polytechniques, ou par des chercheurs d'instituts de recherche opérant dans les domaines spécifiques ou similaires pour lesquels le prix est décerné.

Chacun des lauréats se verra remettre une plaque personnalisée et une bourse pour la participation à un cours de doctorat de trois ans à mener en Italie, dans une université ou un institut de recherche italien jouissant d'une solide réputation sur les sujets susmentionnés. Lorsqu'il est autorisé dans le cadre des cours de doctorat, il sera possible d'effectuer une période de recherche en dehors de l'Italie.

La date limite pour la présentation des candidatures à cette compétition est fixée au 26 novembre 2021.

Deux semaines après la date limite, le comité du concours fournira aux candidats une confirmation formelle, par courrier électronique, de l'acceptation de leurs candidatures.

Pour plus d'informations: visitez la page Web officielle de l'ENI Award 2022.