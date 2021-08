Afrique: Humour - Deux Congolais au podium de « Bangui rire »

Stéphanie Bluetooth et Aristote Kaya sont les deux humoristes congolais sélectionnés pour la quatrième édition du festival Bangui rire, qui aura lieu du 27 novembre au 2 décembre prochain en République centrafricaine (RCA).

La rencontre accueillera, entre autres, les artistes nationaux et internationaux : Félix Kissabaka de la République démocratique du Congo, Adama Dahico et Decothe de la Côte d'Ivoire, Thérèse Guillaume Ndiaye de la Guinée Conakry, Michael Sengasi du Rwanda, Piko du Cameroun, Perroquet et Prizi Zem de la RCA.

Sur le thème "Rire pour la paix et la santé en Centrafrique", en lien avec la lutte contre la pandémie de covid-19, cet événement artistique offrira aux professionnels une opportunité d'échange et de renforcement des capacités à travers une série de rencontres et d'ateliers. Il sera axé sur le concept de vivre-ensemble intercommunautaire, à travers des tables rondes, des formations, des partages d'expériences professionnelles entre les artistes centrafricains et ceux d'ailleurs.

Organiser par la compagnie « Assoungba Système », la quatrième édition a pour objectif de consolider la paix en promouvant le vivre-ensemble entre communautés, de contribuer à l'éducation de la population, en particulier celle de la jeunesse centrafricaine à travers le théâtre, mais aussi offrir aux adolescents vivant dans les lieux difficiles de Bangui une occasion pratique de rééducation, d'ouverture d'esprit, de révélation de talents et de faire de l'humour comme vecteur de promotion de tourisme, de la création de richesse en RCA.