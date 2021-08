Gabon: France - Pacôme Moubelet Boubeya clôture avec succès la Semaine de l'Indépendance du Gabon à Paris

Le ministre gabonais des Affaires étrangères, Pacôme Moubelet Boubeya a cloturé le 19 août dernier avec succès, les manifestations liées aux festivités marquant le 61ème anniversaire de l'indépendance du Gabon dans le 16ème arrondissement de Paris en France.

L'Ambassadeur Haut Représentant du Gabon en France, S.E. Madame Liliane Massala, en tant que hôte des lieux a, dans son mot de bienvenue, situé l'intérêt de ces manifestations et saluer l'engouement des Gabonais et de nombreux invités à cet évènement qui, depuis trois ans, a manqué à ses convives, en raison des contraintes liées notamment à la pandémie de la Covid-19.

A l'adresse des Gabonais de la diaspora, elle a demandé d'être des dignes ambassadeurs du Gabon en se faisant notamment distinguer par leur savoir-faire et savoir-être. Tout en sollicitant leur implication dans le développement du Gabon, elle a toutefois insisté et invité ses compatriotes à plus de patriotisme ; autrement dit, à privilégier l'intérêt général du Gabon, au-delà de toutes considérations.

Aux opérateurs économiques, tout en présentant un tableau exhaustif des atouts écologiques et les perspectives économiques de notre pays, elle a insisté sur les nombreuses opportunités qu'offrent le Gabon et que chacun pourrait y trouver son compte.

Coup d'essai, coup de maître, Madame Liliane Massala a redonné le sourire aux Gabonais de France. Les convives, venus nombreux, ont apprécié au-delà du côté festif, surtout la portée scientifique des communications et autres contributions autour de la thématique de « l'Economie de Verte ».

Au menu de cette Semaine de l'Indépendance, des expositions d'œuvres d'art, photographiques sur Libreville des années 60 à nos jours, découverte et dégustation des produits Made in Gabon et sur le Parc national de l'Ivindo.

Des conférences-débats sur « Les écosystèmes forestiers et la biodiversité gabonaise : cadre juridique et opportunités de développement » et « Contributions de l'économie verte et perspectives » animées par des Experts et Universitaires venus spécialement du Gabon et de France. L'ensemble des activités retransmises sur écrans géants avec notamment la diffusion des films sur la forêt gabonaise.

Dans la même perspective, inscrit dans le programme des manifestations, une communication sur l'inscription du Parc national de l'Ivindo au patrimoine de l'humanité de l'UNESCO animée par l'Ambassadeur, Délégué permanent du Gabon, Madame Rachel Annick Ogoula Akiko épouse Obiang Meyo.

Trésor de l'humanité, le Parc national de l'Ivindo, temple de la biodiversité, a été classé au Patrimoine mondial de l'UNESCO le mercredi 28 juillet dernier. Il est le deuxième site naturel à être inscrit en Afrique centrale, recouvert à 90 % par la forêt et connu pour ses efforts de préservation de son patrimoine naturel.

Véritable forum à l'Ambassade du Gabon qui a vu la participation de près de 200 invités parmi lesquels, les Chefs de mission diplomatique, les Diplomates, les Opérateurs économiques, les Experts en environnement, les Etudiants, les Communicateurs et les Acteurs culturels.

Le ministre gabonais des Affaires étrangères, Pacôme Moubelet Boubeya, a clôturé les manifestations dans une ambiance de satisfaction générale.

Le 17 août 2021 a donc tenu toutes ses promesses. Rendez-vous a été pris pour l'année prochaine.