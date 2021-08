Madagascar: Poésie et théâtre - « Aomby » de Gad Bensalem narre les réalités du grand Sud

Un voyage initiatique, un projet artistique inédit de sa part qui se mettra en scène à travers le réseau de l'Alliance française dans tout Madagascar. Ainsi se découvre « Aomby », la nouvelle pièce du talentueux Gad Bensalem.

Illustrant une génération d'artistes passionnés, qui vouent une dévotion exclusive à la promotion de l'identité culturelle malgache, Gad Bensalem ne cesse de surprendre. Tokiniaina Rakotomanga de son vrai nom, il s'affirme depuis plus d'une décennie maintenant, comme l'une des figures de proue de l'art contemporain dans la Grande île et dont la créativité fait même échos dans tout l'océan Indien. Poète, slameur et comédien de théâtre émérite, il a plus d'une corde à son arc, il a su imposer sa patte dans le milieu artistique national fort de cette verve qu'on lui reconnait, ainsi que de sa maîtrise de la culture malgache. Voici donc qu'il nous revient plus inspiré que jamais avec un projet de grande envergure de sa part.

Fidèle à lui-même, Gad Bensalem nous propose ainsi de l'accompagner à travers un voyage initiatique inédit de sa part qu'il présentera à travers les grandes scènes du réseau de l'Alliance française au pays sur douze dates. « Aomby », comme elle s'intitule sobrement, est une pièce en solo de sa part, qu'il a peaufiné avec l'illustre Sergio Grondin, directeur artistique de la compagnie Karanbolaz à l'île de la Réunion et dont Gad Bensalem est l'un des artistes confirmés. « Avec cette pièce, je tenais à exposer ces valeurs qui font du peuple malagasy, un peuple complexe, mais intéressant. Ainsi, j'y illustre la personnalité de ce fameux anti-héros par excellence qu'est Remenabila. Un grand bandit, craint et fascinant, mais qui a aussi une grande portée symbolique dans la mémoire collective » souligne Gad Bensalem.

Bien entouré

Sur douze dates donc, à partir du 22 septembre, Gad Bensalem parcourra en solo les scènes des Alliances française nationales. De la ville d'Antsirabe à Morondava, en passant par Ambositra, Manakara, Farafangana, Fianarantsoa, Toliara , Mahajanga, Antsiranana, mais aussi Toamasina et Antananarivo jusqu'à Tsiroanomandidy, il portera sur scène cette grande épopée qu'est « Aomby ». Il s'agit d'un projet qu'il a officiellement initié en 2019, notamment grâce à une aide à l'écriture de la part de la Direction des affaires culturelles de la Réunion et la compagnie Karanbolaz avec qui il collabore depuis 2017. De même, « Aomby » fait également suite à son précédent projet qui s'intitule « Naïf » et que l'on a eu le plaisir de découvrir sur la scène de l'Institut français de Madagascar (IFM). Gad Bensalem d'affirmer « Il m'importe d'aborder cette question de l'identité malgache à travers ces personnalités fortes de notre pays. Ainsi après Rakoto Ratsimamanga dans le Naïf, j'ai décidé de prendre le contre-pied en représentant dans cette nouvelle pièce ce fameux Remenabila». L'artiste tient aussi à exposer une jeunesse à la dérive et en quête d'identité, mais aussi de personnalités qui l'inspirent.

Une pièce en solo qui durera une heure donc, « Aomby » se sublime également du talent de divers artistes qui accompagneront Gad Bensalem. Notamment le guitariste Anjara Rakotozafiarison, qui avec sa musicalité propre qui reprend autant les codes du jazz que ceux du rock, apporte du dynamisme à la bande son de la pièce. De même que le photographe Rijasolo, dont les clichés du grand Sud ont inspiré Gad Bensalem dans la conception de ce projet. Cette pièce a également bénéficié d'un appui de l'ambassade de France et de l'IFM, notamment dans le cadre d'une résidence artistique. Un travail de création sur la survivance et la résilience, sur les raisons et les manières de se battre pour vivre ou tout simplement pour rester en vie à l'heure où les malaso font rages dans le Sud. « Aomby » est un récit à découvrir.