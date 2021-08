Angola: Mise en relief des avantages des nouvelles technologies dans le sport

Luanda — Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Manuel Homem, a considéré ce jeudi, à Luanda, l'utilisation des nouvelles technologies de l'information dans la pratique sportive comme un atout, car elle la rend plus attractive et évoluée.

S'exprimant lors de l'ouverture du 1er colloque sur « Les nouvelles technologies et le sport en Angola : avancées et défis », Manuel Homem a déclaré que, grâce à l'avancement des nouvelles technologies, les athlètes disposent de conditions permettant d'atteindre de très bons résultats.

Selon lui, les ressources et techniques mises à disposition par la science et les nouvelles technologies, en plus de rendre la pratique sportive plus sûre, contribuent à garantir la vérité sportive en cas de doute et/ou des actions mal jugées par l'arbitre, en utilisant l'arbitrage vidéo.

Les nouvelles technologies, a-t-il ajouté, permettent également le traitement des joueurs dans une période idéale, avec une meilleure qualité, efficacité et rétablissement des blessures qui était auparavant difficile.

« L'introduction des nouvelles technologies dans le sport améliore les performances des athlètes, garantit la vérité sportive et renforce la compétitivité », a défendu le ministre.

Le ministre a mentionné l'institution de l'arbitrage vidéo, l'interaction entre le public et les athlètes, ainsi que les nouvelles façons de collecter des revenus sur Internet comme des avancées des nouvelles technologies appliquées au sport.

Manuel Homem a souligné que l'avancée de la technologie s'est avérée imparable, évoluant à un rythme accéléré, offrant une meilleure qualité de vie et une productivité de plus en plus grande dans presque toutes les tâches.

Il a considéré que le sujet était très pertinent pour le secteur, bien qu'il ne soit pas nouveau, mais de nos jours, cette discussion a pris une plus grande importance face à un scénario de pandémie de Covid-19, qui a imposé la nécessité de l'utilisation permanente de nouvelles technologies dans tous les secteurs de la vie.

Pour Manuel Homem, la technologie accélère radicalement le monde du sport et au fur et à mesure que les barrières entre supporters, athlètes, clubs et fédérations avancent, elles peuvent se réduire, mais malgré les avancées réalisées, les défis sont énormes et apparaissent au quotidien.

Au cours de l'événement d'une journée, des sujets tels que « L'importance des nouvelles technologies dans l'amélioration des performances des athlètes » et « L'utilisation des nouvelles technologies et la pratique du sport en Angola » ont été abordés, dans le cadre d'une initiative de l'École supérieure technique des sciences du sport (ESCID). fin