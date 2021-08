Angola: Le bilan de morts de l'accident de Sequele s'élève à deux

Luanda — Deux personnes sont mortes et neuf ont été grièvement blessées à la suite de l'accident qui a impliqué plus de six véhicules, mercredi soir, sur l'autoroute vers la cité-dortoir de Sequele, à Luanda.

Le carambolage s'est produit mercredi vers 19 heures, près de l'entrée de Sequele, impliquant un camion remorque chargé de sacs de farine de blé, un minibus et quatre véhicules légers.

Le camion, qui transportait des tonnes de farine de blé, a heurté plusieurs piétons et des vendeurs le long de la route, près de l'arrêt des taxis de l'entrée de la ville de Sequele, et a écrasé deux véhicules qui ont été complètement endommagés.

Le porte-parole du commandement provincial de la Police nationale, le commissaire Nestor Goubel, a indiqué ce jeudi que l'accident avait été causé par le mauvais état technique du camion.

Le surintendant Nestor Goubel a déclaré que les blessés avaient été transportés vers les hôpitaux municipaux de Viana et Cacuaco, avec des blessures graves.

Avec 56 kilomètres, traversant les municipalités de Cacuaco, Viana, Talatona et Belas, l'autoroute ou avenue Fidel Castro est la plus longue du pays et enregistre trois à quatre accidents par semaine, dont des collisions et des renversements.