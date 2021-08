Sénégal: Thierno Seydou Nourou Sy, Directeur général de la Bnde - « Pour arriver à ce niveau de performance, nous avons misé sur la qualité, la compétitivité et l'innovation »

En sept (7) années d'existence, la Banque nationale pour le développement économique (Bnde) a imprimé sa marque dans le paysage bancaire national. Elle se classe actuellement parmi les 14 premières banques du pays avec un total bilan qui s'élève à plus de 279 milliards FCFA en 2020 et un résultat qui a été toujours bénéficiaire et qui à date s'élève à 2,573 milliards Fcfa. Des performances réalisées sous le leadership affirmé de son directeur général Thierno Seydou Nourou Sy. Dans cet entretien, M. Sy revient sur l'évolution de la banque depuis son lancement en 2014. Il évoque aussi le changement d'identité visuelle opéré récemment mais également entre autres sujets, les projets de son institution, la politique Rse et les perspectives. Entretien.

Monsieur le Directeur général, la Bnde a récemment changé son identité visuelle. Quelles ont été les motivations qui ont justifié ce changement ?

Je vous remercie d'avoir bien voulu nous proposer cette interview en un moment spécial dans la vie de la Bnde. Comme vous le savez, la Banque a démarré en 2014 avec un agrément obtenu en 2013, et dès le début elle a été dotée d'une vision et d'une mission précise.

La mission principale de la Bnde est d'accompagner les Pme/Pmi en leur apportant des solutions de financements de leurs activités dans toutes les phases de leur vie à savoir : la création ; l'expansion de leurs activités, voire la restructuration.

Au-delà des Pme, la Bnde appuie aussi tous les acteurs économiques, les grands projets de l'Etat du Sénégal, l'industrie de transformation, l'innovation technologique, tout en accordant une attention particulière au secteur informel, populaire et non structurés à forte valeur ajoutée. De manière générale, elle doit contribuer au développement économique et social du pays.

A ses débuts, la banque a rencontré des difficultés pour bien se positionner dans le secteur bancaire sénégalais, comme c'est le cas pour la plupart des banques qui démarrent. Mais notre stratégie durant ces débuts a été payante parce qu'elle nous a permis à mieux connaître et comprendre notre cœur de cible les Pme-Pmi.

Aujourd'hui, les entreprises nous font de plus en plus confiance, et la banque a su montrer sa capacité à maintenir et développer un accompagnement réel tout en conservant ses grands équilibres tant sur le plan de ses résultats financiers que sur le plan de l'évolution de son portefeuille ceci sur une période très courte. A la fin de son second plan d'affaires 2017-2021, dont nous avons constaté que les objectifs ont été dépassés, la Bnde compte se développer en renforçant son positionnement dans le secteur bancaire, mais surtout en accompagnant le plan de développement économique le PAP2A, en mettant un accent particulier sur les secteurs identifiés comme prioritaires.

Les performances réalisées par la banque en peu de temps sont énormes, plus de 880 entreprises évoluant dans divers secteurs notamment, l'agro-business, l'industrie, le transport, les Btp, le commerce, le gaz, la distribution d'eau ont été accompagnés et la Bnde a contribué au financement d'opérations de grands projets de développement de l'Etat du Sénégal.

Aussi la banque poursuit sa stratégie d'expansion de son réseau. En 7 ans, la Bnde dispose de 16 agences (dont un bus mobile) dans tout le territoire national avec un réseau complémentaire d'agency banking de 21 agences dont l'objectif d'ici deux ans est d'atteindre 80 points de vente.

Grâce à l'engagement d'un personnel jeune, la Bnde a su maintenir le cap malgré cette année difficile vécue par tous les acteurs économiques. Aujourd'hui la banque se classe parmi les 14 premières banques du pays avec un total bilan qui s'élève à plus de 279 milliards FCFA en 2020 et un résultat qui a été toujours bénéficiaire et qui s'élève à 2,573 milliards Fcfa après 7 années d'exercices.

Le changement d'identité visuelle marque un tournant décisif pour la banque. Le temps est maintenu venu pour la Bnde de continuer son chemin en se dotant d'une nouvelle identité, pour se consacrer pleinement à son expansion et mieux prendre en charge les besoins et attentes de son cœur de cible les Pme-Pmi et au-delà de l'ensemble des acteurs économique du Sénégal

Malgré la pandémie, vous avez réalisé en 2020 un bond de performance appréciable à la lecture de vos comptes financiers : 2,573 milliards de résultat, un total bilan qui s'élève à 279 milliards avec une progression de 62,7 milliards, soit + 29% par rapport à 2019. Quels sont les facteurs explicatifs de ces résultats ?

Nous avions misé sur la qualité, la compétitivité et l'innovation en nous mettant d'abord à niveau par rapport à l'offre de service bancaire notamment sur la banque à distance (E-banking, sms-banking, la monétique avec Visa, Mastercard et Gim-Uemoa). Nous avons ensuite compris et apporté des solutions de financement adaptées aux Pme-Pmi, d'abord dans notre accompagnement pour le financement de l'exploitation avec des mécanismes simples compréhensibles pour la Pme qu'elles soient formelles ou informelles, notamment l'affacturage en plus des lignes de découverts ou de facilités de caisse, des lignes d'avances sur factures ou d'avance sur décomptes des lignes de traites etc... , ensuite en mettant un accent particulier sur le financement de la chaine de valeur.

Nos interventions sur les besoins d'investissements ont réellement commencé après que nous ayons appris à connaitre nos clients. Nous avons pour cela donné envie aux chefs d'entreprises de mieux voir l'avenir en consolidant et en pérennisant leurs activités par des investissements structurants dans des conditions assez souples. En plus de nos offres de financements de l'investissement, nous avons lancé le crédit-bail qui est caractérisé par sa souplesse et son adaptabilité au besoin de croissance des Pme/Pmi.

Notre portefeuille, en raison de cette stratégie, est composé de 43% de Pme/Pmi contre une moyenne de 16 % dans le secteur bancaire.

Cette approche a bien entendu été bien comprise par la presse financière qui nous a d'ailleurs décerné le titre de « champion du Financement des Pme »

Le contexte de la pandémie nous a permis de consolider notre position de leader dans l'accompagnement des Pme dans la phase de résilience. Cette démarche nous a permis de participer à l'émergence de plusieurs filières industrielles, elle nous a aussi permis de développer cette synergie forte et indispensable entre les secteurs économiques.

L'année 2020 a vu la Bnde devenir un acteur majeur dans le marché monétaire et interbancaire mais aussi dans la levée de fonds auprès de plusieurs bailleurs de fonds comme la Boad, Icd, Afreximbank, Bad.

Dans la même foulée, vous avez eu à accompagner les Tpe-Pme dans le cadre de la restructuration et de la relance de leurs activités suite à la crise sanitaire. Pouvez-vous revenir sur ces lignes d'interventions et leur impact socio-économique ?

Depuis le début de la pandémie au Sénégal, la Banque a également adhéré à l'ensemble des mesures de résilience économiques et sociales prises par les autorités publiques ainsi que celles prises par la Banque centrale des états de l'Afrique de l'ouest (Bceao) et l'Association professionnelle des banques et établissements financier (Apbef) du Sénégal.

Le montant global du financement est de 6 ,8 milliards FCFA dans les secteurs de l'industrie, du transport, du Btp, du commerce, distribution d'eau et des services.

Mettant en œuvre l'avis n°005-04-2020 de la Bceao, relatif au report d'échéance des créances des établissements de crédit affectées par la pandémie Covid-19, et autorisant un report d'échéances du fait des effets de la pandémie, la Bnde a accordé des reports d'échéances à sa clientèle pour un montant de 10,9 milliards FCFA avec un taux de recouvrement de plus de 90%.

Concomitamment au lancement de l'Agency banking, la finance inclusive a occupé une place importante dans la mise en œuvre de programmes affiliés au programme de résilience économique et social (PRES). Il s'agit de la mise en œuvre du crédit hôtelier touristique, du crédit transports aériens et de l'appui de la DERFJ dans l'opération dix millions de masques.

Ces différents programmes ont été réalisés avec célérité via les outils permettant des ouvertures automatisées de compte. Ainsi dans le cadre de ces programmes, la Bnde a enregistré l'ouverture de 2 242 comptes (guides touristiques, d'hôtels, agences de voyage) et permis la mise à disposition de 12 milliards de FCFA pour le compte du Ministère du Tourisme et du Transport aérien. Aussi dans le cadre de l'opération dix millions de masques, 3 milliards FCFA ont été mis en place auprès de 70 manufacturiers du secteur textile pour la confection de masques barrières.

Dans le cadre de sa stratégie de développement stratégique, la Bnde a déjà lancé le crédit-bail et l'affacturage et envisage de lancer de nouveaux produits mais aussi de multiplier par 4 son réseau d'Agency Banking sur l'ensemble du territoire. Quel est l'effet de ces projets d'envergure sur l'inclusion financière ?

Notre ambition est de répondre aux besoins et attentes des Pme-Pmi, notre cible prioritaire. Les deux produits que vous venez de citer à savoir le crédit-bail et l'affacturage ont été lancés en même temps en 2019. Ces deux produits à la fois stratégiques et pertinents offrent des facilités et simplifient la gestion de la trésorerie pour notre clientèle, les crédits accordés via l'affacturage et le crédit-bail s'élèvent à 4,3 milliards en faveur de 33 entreprises.

Les nouveaux produits que sont, le crédit-bail et l'affacturage vont continuer à se développer et permettre aux entreprises de relancer progressivement leurs activités.

Nous en profitons pour remercier nos partenaires qui nous ont soutenus dans le cadre de ces activités notamment la Coface pour la garantie, et Afreximbank pour la ligne de 10 millions d'euros octroyée à la Bnde et dédiée exclusivement à l'affacturage.

La Bnde est également appelée à jouer un rôle prépondérant dans le Programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion des jeunes « Xeuyou Ndaw Ni ». Quels sont les axes prioritaires sur lesquels votre institution financière compte intervenir ?

La Bnde a toujours accordé une grande importance à l'emploi des jeunes. Elle a mis en place un département dédié aux projets en création. L'un des premiers financements que nous avons octroyés concernait un projet porté par des jeunes dans l'aquaculture, qui a été un échec du fait de changement en cours d'exploitation de la stratégie d'écoulement des produits mais aussi à des problèmes d'approvisionnement en matières premières.

Nous nous sommes d'ailleurs rendu compte, avec cette expérience malheureuse, qu'il était indispensable de mettre en place un fonds d'amorçage. C'est pourquoi nous saluons la création de la Der qui au-delà du caractère inclusif de ses interventions, prend en charge le volet amorçage des projets, surtout ceux des jeunes, ce qui nous permet de les accompagner en fonds de roulement et de prendre le temps de mieux appréhender la relation.

Cela dit, il faut retenir que la qualité d'entrepreneur n'est pas donnée à tous les jeunes, il faut donc insister sur l'emploi et l'employabilité. Pour ma part, je pense que les structures comme 3Fpt doivent être renforcées dans leur rôle pour améliorer les capacités en mettant surtout l'accent sur les métiers de base. Il faudra en outre donner plus de crédibilité à la convention Etat-employeur pour que les entreprises puissent aller à l'optimum dans l'utilisation de cet important outil d'insertion des jeunes diplômés.

La Bnde mène de nombreuses activités dans le cadre de sa politique de Rse. N'est-il pas surprenant ou paradoxale pour une banque qui a une vocation commerciale et financière ?

En dehors des aspects liés à la recherche d'efficacité économique dans ses interventions, la Bnde a prévu, dans ses démarches, un axe important dédié à la Responsabilité sociétale d'entreprise (Rse).

La Rse qui désigne la prise en compte par les entreprises, sur base volontaire, des enjeux sociaux et éthiques dans leurs activités interpelle, à plus d'un titre la Bnde qui est une banque orientée dans le financement du développement. C'est dans cette logique que nous avons intégré, dans notre stratégie, un plan d'actions en faveur des secteurs santé et éducation. Ces deux secteurs, en plus de l'aide qu'on leur apporte, ont aussi été accompagnés par la Bnde avec des financements d'acteurs économiques qui y opèrent.

A travers nos actions Mécénat et Rse, nous manifestons notre soutien à la population sénégalaise dans le processus d'amélioration de leurs conditions de vie.

Au-delà de nos exigences réglementaires, nous assumons d'autres responsabilités, d'où notre démarche Rse qui intègre nos préoccupations sociales, environnementales et économiques.

Quels sont les perspectives qui se dessinent pour la Bnde?

La banque va continuer à consolider ses acquis dans le financement de l'industrie (agro business), et se positionner sur les autres secteurs d'activités issus du PAP2A que sont le financement du plan de développement de l'immobilier au Sénégal, accompagnement du développement agricole notamment sur les sous-secteurs phares de l'arachide, l'anacarde, les autres produits de grande consommation que sont la tomate et rendre plus compétitives les entreprises locales dans la perspective de la Zlecaf.

Les axes de développement de la banque seront orientés vers la digitalisation et le développement du réseau d'agences et des points agency banking.

Dans le cadre du nouveau plan stratégique 2022-2026, ces axes stratégiques vont constituer la feuille de route pour la Bnde. Ce nouveau quinquennat sera donc le début d'un envol définitif pour la Bnde avec une nouvelle approche, une démarche plus inclusive et une nouvelle identité.