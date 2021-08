Ile Maurice: Météo - Dégradation du temps dès ce vendredi

Après des jours ensoleillés, de la pluie, des orages et des rafales sont attendus. Une ligne d'instabilité venant du nord et un anticyclone remontant vers la région vont influencer le temps, avec des averses et des rafales pouvant atteindre 100 km/h.

Des nuages associés à une zone d'instabilité commenceront à influencer le temps dès ce matin. L'anticyclone va apporter un temps relativement plus froid et des vents forts. Ces deux systèmes vont favoriser le développement de nuages pouvant générer des averses diluviennes et des épisodes orageux. Des accumulations d'eau sont attendues dans les régions habituelles. La station météo de Vacoas prévoit de la pluie et des rafales jusqu'à dimanche. Une amélioration du temps est attendue à partir de dimanche après-midi.

D'ailleurs, la météo a émis un avis de vent fort à 9 h 30 ce matin. Ci-dessous, le communiqué :