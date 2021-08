Afrique: L'Angola veut plus de femmes impliquées dans la médiation des conflits

Luanda — La secrétaire d'État à l'Action sociale, Elsa Barber, a souligné ce jeudi la nécessité de l'émancipation des femmes avec des compétences dans les domaines techniques, pour les missions de médiation des conflits, de la paix et de la sécurité.

S'exprimant en marge de la réunion du Comité des ministres responsables pour les affaires de genre et de la femme de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), Elsa Barber a déclaré qu'il était nécessaire d'accélérer les axes du Protocole de Maputo et d'autres traités internationaux, liés à la promotion et l'émancipation de la femme.

Selon elle, des programmes sont en cours pour le développement des compétences dans la mécanique, l'industrie maritime, ainsi que des complémentaires pour la réduction des cas de violence.

Se déroulant virtuellement, la réunion de deux jours dispose à son ordre du jour des débats sur le « Protocole de la SADC, genre et développement, intégration de la perspective dans la SADC », « Les femmes dans la politique et aux postes de décision et le progrès vers la parité de genre dans le secrétariat de la SADC ».

Les ministres aborderont également, entre autres, des questions sur « la femme, la paix et la sécurité », « le protocole de la SADC sur le genre et le développement, les directives régionales pour la formulation de plans d'action nationaux sur le genre, l'intégration dans la perspective du genre, le femmes dans la politique et aux postes de décision, ainsi que la mise en œuvre de la stratégie et du cadre d'action régionale de la SADC pour lutter contre la violence sexiste (2018/2030) et le suivi du genre et le développement de la SADC pour 2022 ».