Madagascar: Inauguration du Stade Barea - Les routes autour de Mahamasina coupées à la circulation

L'inauguration du nouveau stade Barea jeudi prochain, 2 septembre 2021, amène la commune urbaine d'Antananarivo à boucler plusieurs rues autour de Mahamasina et à dévier les itinéraires des taxis-be.

Plusieurs rues ne seront pas accessibles à tout véhicule le 2 septembre 2021, jour de l'inauguration du Stade Barea. En font partie la rue Mahatma Gandhi, qui passe devant le Palais des Sports ; la rue Ramanankirahana, passant devant le stade ; la rue Rabozaka, longeant le Collège de France ; la rue Rajoelina ; la rue Andriba (Gerb'Or) ; la rue Rakotobe (devant le commissariat de police du Ve arrondissement Mahamasina) ; la rue Pascal ; la rue Mohamed V qui longe la clôture du Saint Michel ; et la rue Dr Razafindratandra qui descend d'Amparibe, passant devant l'Institution Sainte-Famille.

De même, plusieurs rues sur la haute ville, seront également coupées à la circulation. Tel sera le cas pour les rues Ramboatiana, vers Andafiavaratra et Venance Manifatra, passant sur le jardin d'Andohalo, la cathédrale d'Andohalo et Imarivolanitra.

Changement d'itinéraire. Ainsi, les véhicules devant emprunter ces rues devront changer d'itinéraire : ceux venant de Tsimbazaza devront prendre la direction de Fiadanana, et poursuivre vers Soanierana, et enfin prendre la direction d'Analakely ou des 67ha. Les véhicules venant d'Analakely, pour se rendre à Anosy, prendront la direction rue Titsy qui passe devant les locaux des anciens combattants. Les véhicules venant d'Anosibe et d'Ankadimbahoaka devront prendre la direction du Tribunal Anosy (rue Ranaivo). Les véhicules venant de l'axe Isotry et Ampefiloha, pour se rendre à Ambohidahy devront prendre la rue Titsy.

Taxis-be. Les itinéraires des taxis-be connaîtront également quelques changements : les lignes de taxi-be 119, 143,146,147,178, 193, qui utilisent habituellement l'arrêt à côté du commissariat de Police du Ve arrondissement, devront prendre la rue Ranaivo Jules et prendre la rue Titsy, pour rejoindre Ambohidahy. Quant aux taxis-be lignes 015, 017,115,127,128,153,184, venant de Tsimbazaza et devant rejoindre Analakely, ils devront prendre la direction Fiadanana (rue Georges Andriamanantena), puis poursuivre vers Soanierana et rejoindre la rue Ranaivo Jules (Anosy devant le Tribunal) pour enfin prendre la direction Ambohidahy. Et enfin les lignes 134 et 190 qui desservent Andohalo s'arrêteront à Andohalo au niveau de l'Etat Major, leur terminus provisoire durant cette journée du 2 septembre.

Et enfin, tous les arrêts de taxi-be à Mahamasina, près du commissariat du Ve arrondissement et devant le lac Anosy sont momentanément suspendus, le temps des festivités d'inauguration du stade Barea.