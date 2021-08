Burkina Faso: Lutte contre l'insécurité - L'Arabie saoudite disposée à accompagner le Burkina

Le diplomate saoudien a exprimé la disponibilité de son pays à accompagner le Burkina Faso dans sa quête d'une paix durable.

Le ministre de la Communication et des Relations avec le parlement, Porte-parole du gouvernement, Ousséni Tamboura, a reçu en audience l'ambassadeur du royaume d'Arabie saoudite au Burkina Faso, Fahad Aldosari, le mercredi 25 août 2021 à Ouagadougou.

Le royaume d'Arabie saoudite et le Burkina Faso entretiennent des relations de coopération dans plusieurs domaines d'activités. En vue de renforcer ces relations, l'ambassadeur du royaume d'Arabie saoudite au Burkina Faso, Fahad Aldosari, a échangé avec le ministre de la Communication et des Relations avec le parlement, Porte-parole du gouvernement, Ousséni Tamboura, le mercredi 25 août 2021 à Ouagadougou, au cours d'une audience qui lui a été accordée. A sa sortie de l'entretien, le diplomate saoudien a précisé que cette visite s'inscrit dans le cadre de la dynamisation de la coopération entre les deux pays. « Le Burkina Faso est un pays très important pour l'Arabie saoudite et le peuple burkinabè est aussi l'ami du peuple saoudien.

Nous travaillons constamment pour renforcer notre coopération en vue de relever les défis qui se présentent au pays », a-t-il soutenu. Avec le ministre en charge de la communication, a précisé l'ambassadeur saoudien, plusieurs sujets ont été abordés notamment les questions de développement et de lutte contre l'insécurité. Face au défi sécuritaire auquel est confronté le Burkina Faso, a-t-il poursuivi, le pays des Hommes intègres pourra bénéficier de l'expérience et de l'accompagnement saoudiens. « Nous avons discuté des possibilités d'augmentation de notre accompagnement à l'Etat burkinabè en matière de lutte contre le terrorisme qui endeuille les familles depuis plusieurs années. Le Royaume saoudien reste disponible et solidaire avec le Burkina Faso pour la recherche d'une paix durable», a-t-il conclu.