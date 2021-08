Congo-Brazzaville: 37e Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe - Une entame réussie pour la DGSP

L'équipe de la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP) devrait aborder sa deuxième rencontre, ce vendredi, contre Habitat dans de meilleures dispositions afin de consolider ses chances de terminer première de son groupe, dans l'objectif d'hériter d'un tirage favorable lors des rencontres à élimination directe.

Pour leurs débuts à la 37e édition des championnats d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe, les filles de la DGSP ont rassuré. L'équipe a dominé l'Aspac 35-19, le 25 août à Meknès au Maroc, faisant ainsi un pas important pour la suite de la compétition. « C'est vrai qu'on a gagné avec un grand écart mais on n'a pas senti les joueuses appliquer à la lettre les consignes du staff technique. Mais qu'à cela ne tienne, on a gagné et c'est le plus important. On va gérer le deuxième match avec sérénité et un peu plus de calme », a déclaré le coach Tisset Badinika.

C'est donc une équipe de la DGSP à deux visages qui s'est offerte sa première victoire de la compétition. Après une première mi-temps marquée par un score peu conséquent de (15-9), les Congolaises ont dû rectifier le tir en seconde période pour donner plus d'ampleur à cette victoire. Il faut donc rehausser le niveau ce vendredi face à l'Habitat qui a donné du fil à retordre au Fap du Cameroun (29-30) pour renforcer les chances de finir en tête du groupe.

« On retiendra la victoire. C'était le premier match, donc il y avait le côté stress à gérer et on a bien défendu au début du match. On récupérait les ballons mais on avait du mal à se projeter vers l'avant. Il y a donc eu une désorganisation au niveau de la montée rapide des balles et de la précipitation, tout ceci est lié au stress », a ajouté l'entraîneur de la DGSP.

Notons que dans l'autre match de la journée, TKC a battu Héritage 33-13. La compétition des dames, rappelons-le, met aux prises sept clubs repartis dans deux poules. Les Congolaises sont dans le groupe B à quatre avec Fap, Habitat et Aspac. Petro, Héritage et TKC sont logés dans le groupe A.

Chez les hommes, huit équipes réparties dans deux poules de quatre disputent le trophée. Al Ahly, Fap, Red star et Sokoto sont logés dans le groupe A alors que la poule B regroupe Widad Sma, JSK, Interclub et ASFA.