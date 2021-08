Congo-Brazzaville: Festival multiculturel Mondokarnaval - Joyce N'sana parmi les têtes d'affiche

L'artiste congolaise a été désignée comme l'une des porte-paroles de la huitième édition du festival multiculturel « Mondokarnaval », qui se tiendra du 2 au 6 septembre au Québec, au Canada.

Révélation Radio-Canada 2021, auteure-compositrice et interprète, Joyce N'sana s'emploie à chanter dans divers styles reggae, gospel, hip-hop, jazz et afro-blues, tout en créant son propre style dénommé « Afrobluehop ». Au cours du festival multiculturel Mondokarnaval, elle présentera à la scène du monde son EP " Obosso".

La Congolo-Québécoise a sorti son premier EP en 2016 qui est resté le numéro 1 au Canada dans la catégorie "Monde" du classement Earshot, et nommé "Album Musique de l'année" par la radio CJLO. En 2017, elle fait une apparition à l'émission " La voix" et remporte la finale montréalaise de Landmark Events Showcase. En 2018, elle est finaliste des vitrines XP.

En 2012, elle reçoit le trophée pour la seconde place comme soliste au Imani Gospel Génération the Wodown Montréal et en 2013, avec le HolyHills band, elle reçoit le premierprix Mondomix puis la mention d'honneur au syli d'or de la musique du monde, coup de cœur Dam, coup de cœur quartier des spectacles à vision diversité en 2014. Par contre, en 2020, elle participe au mois de l'histoire des Noirs, en offrant deux prestations à Matv Montréal, et dans le cadre des festivités des diasporas africaines à Laval.

Par son style musical, elle met l'accent sur ses influences et ses expériences. Ses textes profonds et engagés chantés en français, en anglais, en lari, en kituba et en lingala atteignent les cœurs et propagent une aura de bienveillance.

La huitième édition du festival Mondokarnaval se tiendra en présentiel, dans le respect des mesures sanitaires. Au rythme des cultures québécoises et d'ailleurs, cette édition mettra en exergue des prestations musicales en plein air et en salle: danses, animations, expositions, artisanat, gastronomie.

Sur le thème « Ensemble », plus de trois cent cinquante artistes provenant du monde entier sont attendus, et plus de quarante spectacles extérieurs seront présentés sur deux scènes pendant les six jours du festival. Véritable voyage musical, le festival fait aussi une grande place à la tendance « Urban Afrique ».